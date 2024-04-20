Отцу и дяде подозреваемого в убийстве байкера грозит арест СК попросил арестовать отца и дядю подозреваемого в убийстве байкера в Москве

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Следователи требуют отправить под стражу отца и дядю 21-летнего Шахина Аббасова, который подозревается в убийстве москвича из-за замечания, сообщили ТАСС в Замоскворецком суде Москвы. Мужчин подозревают в соучастии в преступлении.

В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Аббасова Б. И. О. и Аббасова Н. И. О. Отец и дядя Аббасова проходят соучастниками по делу, — говорится в сообщении.

Убийство 25-летнего мотоциклиста произошло около подъезда жилого дома на улице Краснодарской в Москве вечером 17 апреля. Молодого человека ударил ножом мужчина, которому тот сделал замечание из-за неправильно припаркованного автомобиля. Пострадавший скончался от травм в больнице. Нападение на мотоциклиста попало в поле зрения камеры видеонаблюдения.

Изначально сообщалось, что предполагаемого убийцу — Шахина Аббасова задержали в Ростовской области. С помощью своих подельников он успел удалиться более чем на 900 км от места преступления. Позднее выяснилось, что его задержали в Запорожской области, куда он попал из ЛНР. Вместе с Аббасовым задержаны двое его соучастников, один из которых — его старший брат, который сразу же увез убийцу с места преступления. Вместе с ним были задержаны братья Шохрат и Иса.