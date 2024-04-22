Погода в Москве в начале недели: столицу накроет резкое похолодание

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на этой неделе температура воздуха постоянно будет меняться, заявила в беседе с NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Какую погоду ждать в российской столице и Санкт-Петербурге во вторник и среду?

Погода в Москве 23 и 24 апреля

По словам Поздняковой, сегодня в российской столице прогнозировались небольшой дождь и переменная облачность. Во вторник ожидается пасмурная погода, усилятся порывы ветра.

«На неделе температура воздуха в Москве будет постоянно колебаться, погода станет более нестабильной. В понедельник, 22 апреля, прогнозируется небольшой дождь и преимущественная облачность. Днем столбики термометров окажутся на уровне 13–18 градусов тепла, в ночное время температура опустится до 12–14 градусов тепла. Во вторник сохранится пасмурная погода, также ожидаются сильные порывы ветра до 15 м/с», — рассказала метеоролог.

Позднякова отметила, что в среду, 24 апреля, температура воздуха днем составит 16–18 градусов тепла, а ночью похолодает до плюс 3 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пояснил, что ночная температура воздуха во вторник будет находиться на уровне плюс 4–6 градусов. Днем будет облачно с прояснениями, ожидается около 12–14 градусов тепла, без осадков.

По его словам, самым холодным днем в Москве станет среда, 24 апреля.

«В среду прогнозируется наиболее холодный день, но температурный фон все равно будет выше нормы на 1–2 градуса», — сообщил он в беседе с ТАСС.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода в Санкт-Петербурге 23 и 24 апреля

На этой неделе погода в Северной столице будет очень переменчивой, рассказал в своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

«Погода на этой неделе очень переменчива, уйдет один циклон, а уже следующий к 25-26 апреля хочет подняться к нам с юга. Там опять дожди, но зато придет потепление, и плюс 10 градусов должны быть нормой для дневной температуры. Между этими двумя циклонами кратковременное похолодание, но довольно значительное, так что вечером 23 и ночью 24 апреля в тылу уходящего на север циклона отдельные снежинки увидим», — заявил он.

Специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус отметил, что самым холодным днем в Петербурге будет среда, 24 апреля.

«Во вторник циклон продолжит смещаться на север и сохранит в небе над регионом облака и дожди, а также слегка снизит температуру. Ночью — около 4–6 градусов тепла, днем ожидается до плюс 7. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. В среду, 24 апреля, на смену циклону выйдет небольшой антициклон, который прекратит осадки и вернет в регион ночные заморозки. Ночью — около 0–2 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся до плюс 9 градусов. Ветер юго-западный, 3–8 м/с», — пояснил он в комментарии для издания «Фонтанка».

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