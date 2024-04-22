Москвичей предупредили о резком похолодании и проливных дождях Синоптик Позднякова спрогнозировала сильный ветер и ливни в Москве

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

С 22 по 28 апреля в Москве будет нестабильная погода, температура воздуха будет постоянно колебаться, рассказала NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По его словам, в столице также прогнозируются дожди и усиление ветра до 15 метров в секунду.

На неделе температура воздуха в Москве будет постоянно колебаться, погода станет более нестабильной. Понедельник, 22 апреля, прогнозируется небольшой дождь и преимущественная облачность. Днем столбики термометров окажутся на уровне 13–18 градусов тепла, в ночное время температура опустится до 12–14 градусов тепла. Во вторник сохранится пасмурная погода, также ожидаются сильные порывы ветра до 15 метров в секунду, — сказала Позднякова.

Синоптик добавила, что в среду, 24 апреля, еще сохранится весеннее тепло, температура днем составит 16–18 градусов тепла. Однако уже на следующий день резко похолодает.

В ночь на 25 число ожидается всего +3 градуса. Конец недели будет наиболее дождливым, — рассказала Позднякова.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов предупредил, что погода на неделе будет формироваться под влиянием южных циклонов, что приведет к осадкам и похолоданию в западной части Центрального федерального округа. Сильные дожди ожидаются в Новгородской, Смоленской и Брянской областях, а местами выпадет мокрый снег. По его словам, на юг России постепенно будет возвращаться жаркая погода.