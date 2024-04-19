Россиян предупредили о проливных дождях на неделе Синоптик Шувалов предупредил о проливных дождях сразу в нескольких регионах

Погода на неделе будет формироваться под влиянием южных циклонов, что приведет к осадкам и похолоданию на западной части Центрального федерального округа, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, сильные дожди ожидаются в Брянской, Смоленской, Новгородской области, а местами дождь будет переходить в мокрый снег.

Сам циклон двинется ближе к Финляндии, а холодный фронт двинется на восток — в Поволжье, где во вторник-среду пройдут грозовые дожди, после чего начнется резкое понижение температуры с 26–28 градусов до 13–17 градусов тепла, — отметил Шувалов.

Синоптик отметил, что на юг России постепенно будет возвращаться жаркая погода. Шувалов сообщил, что во второй половине недели на Кубани, в Ставрополье и республиках Северного Кавказа ожидается повышение температуры до 30 градусов.

Ранее Шувалов рассказал, что во второй половине недели в Москве ожидается потепление, местами температура вырастет до 19 градусов. По его словам, в понедельник в столичном регионе будут дожди, а большую часть недели температура в дневные часы будет находиться в диапазоне 10–15 градусов. Синоптик отметил, что очередной южный циклон в Санкт-Петербурге и Ленинградской области принесет в начале недели осадки в виде дождя с мокрым снегом и неприятным северо-восточным ветром.