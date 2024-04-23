Бахмут, Крынки, Часов Яр: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 23 апреля

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта спецоперации, сообщают военкоры. Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Бердычей, Георгиевки, Нетайлово, Орехово, Очеретино, Работино, Семеновки, Часова Яра? Какие новости известны о ситуации на направлениях спецоперации сегодня, 23 апреля 2024 года?

WarGonzo

«Запорожский фронт. Продолжаются бои в Работино и северо-западнее Вербового. ЛБС существенно не изменилась. Донецкий фронт. ВС РФ окончательно выбили украинский гарнизон из Новомихайловки. Встречные бои в Красногоровке, в районе Нетайлово и Уманского. ЛБС без изменений. В районе Семеновки и в Бердычах продолжаются штурмовые действия ВС РФ, без существенных успехов. Зато есть успехи в районе Очеретино. Там ВС РФ в ходе успешных штурмовых действий хорошо продвинулись. И пусть остатки украинского гарнизона еще находятся на окраинах населенного пункта, его полное освобождение — это вопрос времени», — сообщает WarGonzo.

По данным авторов Telegram-канала WarGonzo, на восточных окраинах Часова Яра и в районе Богдановки продолжаются бои.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: РИА Новости

«Два майора»

По данным канала «Два майора», на Херсонском направлении ВС России возобновили тяжелые штурмовые действия в Крынках и активно используют ФАБ с УМПК.

«На Запорожском фронте ВС России отражали атаки противника в Работино и северо-западнее Вербового. Линия фронта без изменений. На Времевском направлении ВС России проводят активные действия у Старомайорского и Урожайного, возведенные с лета укрепрайоны ВСУ создают трудности при продвижении. На Южно-Донецком направлении после закрепления в освобожденной на днях Новомихайловке следующей целью ВС России становятся Парасковиевка и Константиновка — важные логистические точки противника. Тяжелые бои идут на южной и восточной окраинах Красногоровки. Западнее Авдеевки главным событием стала дерзкая атака ВС России, позволившая закрепиться в Очеретино. Предстоит еще зачистка населенного пункта и закрепление в нем. Вклинение в оборону противника составило до 5 км. Продолжаются бои у соседнего Новокалиново», — говорится в публикации канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«Рыбарь»

По информации канала «Рыбарь», на Бахмутском направлении ВС РФ ведут позиционные бои в микрорайоне Канал на окраинах Часова Яра.

«На Авдеевском направлении к северу от Авдеевки штурмовые группы ВС РФ стремительно продвигаются вперед и взяли под свой контроль большую часть Очеретино. На данный момент российские силы закрепились на южной окраине и в центре. На Угледарском направлении морпехи из 155-й бригады ВС РФ окончательно освободили Новомихайловку. На данный момент населенный пункт под полным контролем российских сил, противник отступил в район Константиновки», — сообщает «Рыбарь».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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