Магнитные бури сегодня, 23 апреля: что завтра, плохое настроение, боли

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вероятность возникновения магнитной бури на Земле сегодня, 23 апреля, составляет 20%, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли геомагнитных возмущений завтра?

Что известно о магнитных бурях 23 и 24 апреля

По данным ученых, за последние 24 часа сильных геомагнитных ударов зафиксировано не было, а вероятность появления магнитной бури составляет 20%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 20%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 5%. За последние 24 часа сильных магнитных бурь зафиксировано не было», — заявляют ученые ИКИ РАН.

Согласно информации, опубликованной на сервисе my-calend, сегодня на Земле ожидается магнитная буря силой в три балла.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Сегодня ожидается слабая геомагнитная буря силой 3 балла. В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе. Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях», — говорится в публикации портала.

Завтра, 24 апреля, сильных магнитных бурь на Земле не прогнозируется.

Как справиться с магнитными бурями

Кардиолог Андрей Кондрахин порекомендовал метеозависимым людям избегать физического и эмоционального напряжения в указанные дни, а также соблюдать нормальный режим сна. По его словам, влияние природных явлений также сильно ощущают пациенты с почечными заболеваниями.

«Самое сложное для организма — это когда его внутренние настройки и настройки внешней среды начинают претерпевать изменения. Если идет магнитная буря и мы еще дополнительно нагружаем сами себя, то наше самочувствие может ухудшиться, мы можем эту бурю сильнее почувствовать», — пояснил специалист.

По его словам, основная ошибка — это нарушение здорового образа жизни, в том числе употребление алкоголя, курение, эмоциональное истощение и недостаток сна, которые усиливают действие магнитной бури на организм.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Врач-эндокринолог Анна Гончарова заявила, что улучшить состояние в период геомагнитных возмущений поможет правильное питание и свежий воздух.

«Чтобы смягчить воздействие на организм человека, в первую очередь на сосудисто-нервную систему, постарайтесь на несколько дней уменьшить количество соли в питании. Если вам выписывали мочегонные или противоотечные препараты, обязательно их принимайте... В рацион питания лучше добавить больше свежих овощей, фруктов и ягод. И периодически бывать на свежем воздухе», — отметила медик.

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