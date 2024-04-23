Вероятность возникновения магнитной бури на Земле сегодня, 23 апреля, составляет 20%, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли геомагнитных возмущений завтра?
Что известно о магнитных бурях 23 и 24 апреля
По данным ученых, за последние 24 часа сильных геомагнитных ударов зафиксировано не было, а вероятность появления магнитной бури составляет 20%.
«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 20%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 5%. За последние 24 часа сильных магнитных бурь зафиксировано не было», — заявляют ученые ИКИ РАН.
Согласно информации, опубликованной на сервисе my-calend, сегодня на Земле ожидается магнитная буря силой в три балла.
«Сегодня ожидается слабая геомагнитная буря силой 3 балла. В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе. Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях», — говорится в публикации портала.
Завтра, 24 апреля, сильных магнитных бурь на Земле не прогнозируется.
Как справиться с магнитными бурями
Кардиолог Андрей Кондрахин порекомендовал метеозависимым людям избегать физического и эмоционального напряжения в указанные дни, а также соблюдать нормальный режим сна. По его словам, влияние природных явлений также сильно ощущают пациенты с почечными заболеваниями.
«Самое сложное для организма — это когда его внутренние настройки и настройки внешней среды начинают претерпевать изменения. Если идет магнитная буря и мы еще дополнительно нагружаем сами себя, то наше самочувствие может ухудшиться, мы можем эту бурю сильнее почувствовать», — пояснил специалист.
По его словам, основная ошибка — это нарушение здорового образа жизни, в том числе употребление алкоголя, курение, эмоциональное истощение и недостаток сна, которые усиливают действие магнитной бури на организм.
Врач-эндокринолог Анна Гончарова заявила, что улучшить состояние в период геомагнитных возмущений поможет правильное питание и свежий воздух.
«Чтобы смягчить воздействие на организм человека, в первую очередь на сосудисто-нервную систему, постарайтесь на несколько дней уменьшить количество соли в питании. Если вам выписывали мочегонные или противоотечные препараты, обязательно их принимайте... В рацион питания лучше добавить больше свежих овощей, фруктов и ягод. И периодически бывать на свежем воздухе», — отметила медик.
Читайте также:
Что известно об уничтожении телевышки в Харькове: интересные факты о ней
Погода в Москве в начале недели: столицу накроет резкое похолодание
Суд над Шахином Аббасовым: признал ли он вину, что говорил, какое наказание