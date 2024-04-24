Погода в Москве в конце недели: столицу ждет резкое потепление

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru сообщил, что завтра в Москве ожидается потепление до 22 градусов. Какая погода будет в российской столице и Санкт-Петербурге 25 и 26 апреля?

Погода в Москве в четверг и пятницу

По словам Шувалова, 25 апреля в российской столице прогнозируется до 22 градусов со знаком плюс.

«В четверг, 25 апреля, мы попадем в теплый сектор наступающего циклона. Однако до этого, в первой половине дня, в Москве пройдет небольшой дождь. Столбики термометров же поднимутся до 20–22 градусов», — рассказал он.

Синоптик отметил, что теплая погода сохранится и в пятницу, но возможно, что в некоторых районах Москвы пройдет небольшой дождь. Выходные будут без осадков, а температура воздуха составит 16–18 градусов тепла, добавил синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что конец этой недели будет теплым, а температура воздуха ожидается выше нормы на 3–4 градуса.

Метеоролог пояснил, что в четверг прогнозируется 15–20 градусов со знаком плюс. Очень теплой будет пятница. Ночью — 10–12 градусов, днем — 16–21, но также прогнозируется дождь, подчеркнул Вильфанд.

«Циклон уйдет на север, минуя нашу страну, на север Балтики. Дальше совершенно комфортная погода. Хорошая предмайская неделя. В среднем температура существенно выше нормы, примерно на 3–4 градуса», — рассказал он в комментарии РИА Новости.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Погода в Санкт-Петербурге в четверг и пятницу

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале сообщил, что завтра в Северной столице на протяжении всего дня прогнозируется дождливая погода.

«Выход третьего южного циклона снова принесет нам дожди. Циклон смещается опять от Минска на север и выйдет вечером 25 апреля на восток Финского залива. Так что дождь на целый день, но с перерывами. Зато уже без снега, весть снег снова пойдет в Финляндии и Карелии. Ветер в очередной раз меняет направление на восточное и будет довольно свежим — до 6–11 м/с. Температура в дожде сильно повышаться не должна, но так как продолжает поступать тепло к нам, то день окажется примерно одинаковым с сегодняшним. Но по комфортности он будет совершенно другим», — рассказал специалист.

Колесов уточнил, что с пятницы, 26 апреля, в Северной столице ожидается небольшое потепление.

«С 17 апреля температура воздуха в Санкт-Петербурге ниже нормы, и эти два дня не будут исключением, тоже прохладные. Только с 26 апреля температура в городе должна превысить норму (+7,6 градуса), начнется теплый период. Так что в выходные дни мы входим уже с приличной погодой. Не без дождиков, конечно, но с теплом в дневные часы», — резюмировал он.

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