Британия отдаст ВСУ новейшие бомбы Paveway IV. Это ответ российским ФАБам?

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Paveway IV

Великобритания может отправить Украине управляемые авиационные бомбы с лазерным наведением Paveway IV, сообщает Telegram-канал «Военная хроника». Что об этом известно?

Характеристики Paveway IV

Paveway IV — это самая последняя версия авиабомбы в семействе Paveway. Снаряд разработала компания Raytheon UK. Он имеет двухрежимную систему навигации: спутниковую GPS или инерциальную INS. В основе лежит модифицированная авиабомба Mk 82 с повышенной пробивной способностью.

На вооружение ВС Британии Paveway IV поступила в 2008 году. Масса бомбы составляет 230 кг. Наведение на цель происходит по лазерной указке в любом режиме навигации. После сбрасывания она осуществляет планирующий спуск с использованием своих хвостовых рулей управления. Повышенная точность системы позволяет уменьшить массу боевой части вдвое по сравнению с более ранними вариантами Paveway.

В настоящее время носителями авиабомбы являются истребители: Eurofighter Typhoon; F-35; Panavia Tornado; Harrier II.

Что известно о поставках авиабомб Paveway IV ВСУ

Украинские СМИ со ссылкой на корреспондента BBC Джонатана Била сообщают, что правительство Великобритании анонсировало крупнейший пакет военной помощи Украине на 500 млн фунтов, который будет включать в себя авиационные бомбы Paveway IV.

«Последний пакет британской военной помощи Украине будет включать бомбы Paveway IV», — написал журналист в своих социальных сетях.

По информации СМИ Украины, на данный момент неизвестно, какая модель самолета ВВС страны станет носителем авиабомб. Отмечается, что Paveway IV по своим характеристикам похожа на американские JDAM и французские Hammer. В обоих случаях снаряды были интегрированы на истребители Су-27 и МиГ-29.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Также авторы Telegram-канала «Военная хроника» подтвердили, что Великобритания планирует отправить данные снаряды Украине.

«Великобритания отправит на Украину бомбы Paveway IV. Paveway IV — это бомба с GPS/лазерным наведением весом 500 фунтов (227 кг). Максимальная дальность сброса Paveway IV от цели — более 30 км, в зависимости от высоты падения, скорости и траектории полета», — говорится в публикации.

Когда Великобритания последний раз использовала Paveway IV

12 января 2024 года Министерство обороны Великобритании сообщило, что ВВС страны нанесли удары управляемыми бомбами Paveway IV по двум объектам мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене.

«Четыре самолета королевских ВВС Typhoon при поддержке самолета-заправщика Voyager использовали управляемые бомбы Paveway IV, чтобы нанести точные удары по двум объектам хуситов. Одним из них был объект в Бани на северо-западе Йемена, который использовался для запуска разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Ряд зданий, использовавшихся для управления БПЛА стал целями наших самолетов. Другим объектом, по которому наши самолеты нанесли удар, стал аэродром в Аббсе. Разведка показала, что он использовался для запуска как крылатых ракет, так и БПЛА над Красным морем. Несколько ключевых целей на аэродроме были зафиксированы и поражены нашими самолетами», — заявляли в ведомстве.

В Минобороны Британии тогда подчеркивали, что при планировании ударов были приняты меры для «минимизации рисков для гражданских лиц».

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