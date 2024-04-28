Часов Яр, Крынки, Бахмут: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 28 апреля

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта спецоперации, сообщают военкоры. Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Бердычей, Нетайлово, Новобахмутовки, Новокалиново, Работино, Семеновки, Часова Яра? Какие последние новости известны о ситуации на направлениях спецоперации сегодня, 28 апреля 2024 года?

WarGonzo

«Запорожский фронт. ЛБС без изменений. Продолжается борьба за позиции при активной поддержке средств дальнего поражения. Донецкий фронт. Здесь инициатива полностью остается за ВС РФ. В Красногоровке продолжаются бои в центральной части города на территории огнеупорного завода, где ВСУ предпринимали попытки контратаковать. Без успехов. В районе Нетайлово и в Уманском — без изменений. В Бердычах украинские войска были вынуждены отступить с позиций на западных окраинах населенного пункта, а часть украинского гарнизона сдалась в плен. Российские войска в результате успешных штурмовых действий установили контроль над населенными пунктами Новокалиново и Керамик. Продолжается продвижение к населенному пункту Архангельское, на подступах к которому сейчас идут бои», — говорится в публикации WarGonzo.

По данным проекта WarGonzo, в Часове Яре продолжаются бои на восточных окраинах города, ВС РФ используют средства дальнего поражения.

«Луганский фронт. Российские войска выбили ВСУ из Кисловки. Этот участок фронта хоть и нельзя было назвать малоактивным, но значительных продвижений наших войск на нем не наблюдалось долгое время. Судя по всему, ВС РФ все-таки нащупали слабое место в украинской обороне», — рассказали авторы проекта.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

«Два майора»

По информации Telegram-канала «Два майора», на Херсонском направлении ВС РФ ликвидируют пункты управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра. Украинские военные сохраняют присутствие крайне малых сил в Крынках и у Антоновского моста, пытаются создавать новые точки напряженности путем заброски ДРГ, сообщил источник.

«На Запорожском фронте сообщают о наращивании противником применения дронов „Баба-яга“ для минирования местности. С обеих сторон используется ствольная и реактивная артиллерия, идут тяжелые бои у Работино и Вербового. На Времевском направлении идут бои у Урожайного. На Южно-Донецком направлении ВС России атакуют огнеупорный завод в Красногоровке. Поступают сообщения, что после взятия Новомихайловки наши подразделения ворвались в Парасковиевку и закрепились в восточной части села. В Георгиевке ВС России также постепенно продвигаются на запад. Северо-западнее Авдеевки продолжается продавливание обороны противника вокруг Очеретинского выступа. Армия России заняла Соловьево, Новобахмутовку, атакует в направлении Архангельского, продвигается в н. п. Новокалиново. Поступали данные об успехе наших войск южнее, в Бердычах и Семеновке, в которой установлен флаг России. На направлении на Часов Яр идут тяжелые бои у Богдановки и на восточной окраине самого города», — говорится в публикации «Два майора».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«Рыбарь»

На Авдеевском направлении российские войска взяли под контроль населенный пункт Новокалиново, а также закрепились на восточной окраине села Керамик, сообщает «Рыбарь».

«На Купянско-Сватовском направлении противник отступает из Кисловки в близлежащую Котляровку. Украинские ресурсы сообщают о бедственном положении ВСУ на участке ввиду отсутствия тяжелого вооружения. На Донецком направлении не прекращаются ожесточенные бои на территории огнеупорного завода в Красногоровке. Украинские формирования безуспешно пытаются вернуть утраченные позиции. Тогда как в районе Курахово противник возводит новую линию обороны», — сообщили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 28 апреля: что завтра, боли, тошнота, депрессия

Погода в Москве в конце недели: столицу ждет резкое потепление

Королевская семья Британии: последние новости, рак Карла III, страхи Маркл