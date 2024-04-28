Магнитные бури сегодня, 28 апреля: что завтра, боли, тошнота, депрессия

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Вероятность возникновения сильной магнитной бури на Земле сегодня, 28 апреля, составляет 15%, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли геомагнитные возмущения завтра?

Что известно о магнитных бурях 28 и 29 апреля

По данным ученых, с сегодняшнего дня солнечная активность должна снизиться, поэтому геомагнитные удары не прогнозируются.

«Начиная с воскресенья (максимум с утра понедельника) как вспышечная, так и геомагнитная активность должны уйти в состояние, близкое к нулю. Ждать сильных авроральных эффектов придется, видимо, теперь не менее чем до второй или третьей декады мая, когда приблизительно ожидается новый рост активности Солнца», — рассказали специалисты.

Отмечается, что сегодня сила геоударов достигнет уровня Kp 4, что говорит почти о спокойном состоянии магнитного поля Земли.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 15%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 5%», — заявляют ученые ИКИ РАН.

По информации портала my-calend, сегодня прогнозируется геомагнитная буря силой три балла.

Сегодня ожидается слабая геомагнитная буря силой три балла. В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе. Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница», — говорится в публикации сервиса.

Завтра, 29 апреля, геомагнитная обстановка Земли будет находиться в стабильном состоянии и геомагнитных возмущений не ожидается.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Что нельзя делать во время магнитной бури

В дни магнитных бурь люди могут ощущать тошноту, боли и депрессию. Врачи советуют по возможности высыпаться, снизить умственные и физические нагрузки, отложить силовые тренировки, добавить в рацион больше овощей и фруктов, ограничить соленые, жирные блюда и алкоголь, кофе и крепкий чай пить не чаще одного раза в сутки, а лучше заменить их на зеленые или травяные чаи. Также рекомендуется побольше находиться на свежем воздухе и проветривать помещения.

Врач-терапевт Надежда Капнинская объяснила, что в период магнитной бури повышается риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

«Наиболее опасна магнитная буря для гипертоников. Таким пациентам помимо препаратов для нормализации давления рекомендуется принимать мягкие успокоительные средства», — заявила врач.

Также в дни геомагнитных возмущений наблюдается рост числа госпитализаций с нарушениями сердечного ритма, чаще фиксируется повышение артериального давления.

«Если тонометр показывает больше 140 на 90 мм рт. ст., нужно проконсультироваться с врачом о необходимости принять таблетку для снижения давления», — рекомендует профессор-кардиолог Филипп Копылов.

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