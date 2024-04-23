Что за супербактерию-мутанта обнаружили на МКС: опасность для человечества

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Группа микробиологов под руководством специалистов лаборатории реактивного движения NASA сообщила, что на борту МКС была найдена супербактерия-мутант, которая устойчива ко всем антибиотикам. Что об этом известно?

Когда была обнаружена бактерия на борту МКС

В СМИ впервые появилась информация о штаммах бактерии Enterobacter, обладающих высокой антибиотикорезистентностью, в ноябре 2018 года.

«Чтобы выявить, какие виды бактерий присутствуют на МКС, мы использовали различные методы для детального описания их геномов. Мы обнаружили, что геномы пяти штаммов Enterobacter на МКС генетически были наиболее похожи на три штамма, недавно обнаруженных на Земле. Они относятся к одному из видов бактерий Enterobacter bugandensis, который, как было установлено, вызывает заболевание у новорожденных и пациентов с ослабленным иммунитетом», — сообщал микробиолог Кастури Венкатесваран.

Отмечалось, что образцы Enterobacter были собраны еще в 2015 году и не представляли какой-то серьезной угрозы для астронавтов, но ученые опасались, что это возможно в будущем. Исследователи сравнили их устойчивость к антибиотикам с тремя известными штаммами и обнаружили, что бактерия Enterobacter устойчива к цефазолину, цефокситину, оксациллину, пенициллину и рифампину и некоторым другим препаратам.

Специалисты также установили, что, несмотря на то, что штаммы Enterobacter на МКС сейчас не патогенны для человека, они имеют 112 генов, связанных с вирулентностью и болезнями. Согласно проведенному компьютерному моделированию существует вероятность 79% того, что они создадут угрозу для человека и станут причиной заболеваний.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ruСгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Enterobacter на МКС в представлении ИИ

Что известно о мутирующей бактерии сейчас

Главный исследователь доктор Кастури Венкатесваран из лаборатории реактивного движения NASA, который изучал штаммы бактериального вида Enterobacter bugandensis, найденного на МКС, заявил, что в условиях стресса они мутировали и стали генетически и функционально отличаться от своих земных аналогов.

«Наш всесторонний анализ выявил не только то, как эти взаимодействия формируют микробное разнообразие, но и факторы, которые могут способствовать потенциальному доминированию и преемственности E. bugandensis в среде МКС. Последствия этих выводов двояки. Во-первых, они проливают свет на поведение, адаптацию и эволюцию микробов в экстремальных изолированных средах. Во-вторых, они подчеркивают необходимость принятия надежных профилактических мер, обеспечивающих здоровье и безопасность космонавтов путем снижения рисков, связанных с потенциальными патогенными угрозами», — говорится в публикации журнала Microbiome.

Ученые подчеркнули, что закрытая среда на МКС представляет собой зону с экстремальными условиями, такими как микрогравитация, высокий уровень углекислого газа и повышенный радиационный фон. Поэтому существует необходимость тщательно контролировать свойства микробов для поддержания здоровья космонавтов.

По мнению специалистов, такие организмы могут представлять потенциальную угрозу для астронавтов, но точные механизмы их поведения в космосе остаются неизвестными.

«Воздействие на здоровье космонавтов, вероятно, будет зависеть от индивидуального состояния здоровья и того, как эти микроорганизмы функционируют в экстремальных космических условиях», — заявили ученые.

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