Королевская семья Британии: последние новости, рак Карла III, страхи Маркл

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Король Карл III

В Букингемском дворце сообщили результаты лечения короля Карла III от онкологического заболевания, а Меган Маркл опасается, что их с принцем Гарри дети повторят ее судьбу. Какие известны последние новости о королевской семье на сегодня, 28 апреля?

Что известно о лечении Кала III от рака

В Букингемском дворце сообщили, что британские врачи довольны состоянием короля Карла III, который проходит курс химиотерапии. Благодаря хорошему самочувствию монарх может частично вернуться к своим обязанностям. Чтобы минимизировать любые риски для дальнейшего выздоровления Карла III, медики дали разрешение на участие только в нескольких мероприятиях.

В частности, на днях король с супругой Камиллой планируют посетить лондонский онкологический госпиталь. А в июне королевская чета намерена принять у себя во дворце императора Японии, который с женой прибудет с визитом в Великобританию. Дальнейшее участие Карла III в мероприятиях будет зависеть от результатов его лечения.

Как Карл III помог Кейт Миддлтон в борьбе с раком

Карл III решил вернуться к исполнению своих королевских обязанностей после того, как у него обнаружили рак, чтобы вдохновить невестку Кейт Миддлтон бороться с онкологией, сообщает Daily Mail.

В январе принцесса Уэльская и Карл III одновременно лежали в больнице: Кейт делали операцию на брюшной полости, а монарху — на простате. По информации источника, пока они оба находились в эксклюзивной лондонской клинике, король несколько раз навещал в соседней палате Миддлтон, чтобы утешить ее.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Кейт Миддлтон

Есть ли у принца Гарри шансы взойти на престол

Британские элиты относятся к принцу Гарри с подозрением, сообщил NEWS.ru политолог, эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян. По его словам, это серьезно снижает шансы младшего сына монарха когда-либо занять трон.

«У Гарри ультрапрогрессивные взгляды и позиция, и если он будет претендовать на королевский престол, то может натолкнуться на огромное сопротивление двора и не только. Соединенное Королевство де-факто управляется олигархами и старой аристократией: весь государственный аппарат, политические институты и структуры пронизаны их представителями, и они вряд ли его поддержат», — объяснил эксперт.

Газарян напомнил, что принц Гарри пятый в очереди на британский престол. Перед ним — старший брат принц Уэльский Уильям и трое его детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Чего боится Меган Маркл

Супруга принца Гарри Меган Маркл, надеется, что тот факт, что она не общается с родственниками из королевской семьи, не скажется негативно на ее детях — сыне Арчи и дочери Лилибет, пишет OK!

Королевский биограф Том Куинн заявил, что герцогиня Сассекская опасается, что у ее сына и дочери в конечном итоге не будет отношений с детьми Кейт Миддлтон и принца Уильяма, а также с другими членами семьи Виндзоров. По его словам, Маркл переживает, что наследники могут повторить ее судьбу.

«Меган нравится сама идея иметь большую счастливую семью, и она ненавидит, когда люди описывают ее детство и собственную семью как неблагополучные. Она в ужасе от того, что история повторится», — сообщил эксперт.

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