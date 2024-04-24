Прилучный, тайна личной жизни, театр: где сейчас актриса Татьяна Космачева

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Татьяна Космачева

Актриса Татьяна Космачева известна по ролям в лентах «Закрытая школа», «Корабль», «Мамы». Что известно о карьере и личной жизни артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Татьяна Космачева

Артистка родилась 13 марта 1985 года в подмосковном Реутове. Она окончила Школу-студию МХАТ, где училась на курсе народного артиста РФ Константина Райкина. После получения диплома Татьяна Космачева была принята в труппу театра имени В. Маяковского, на сцене которого играла в спектаклях «Рубеж», «Не все коту масленица», в танцевальном спектакле The Rooms.

Дебют артистки в кино состоялся в студенческие годы в эпизодической роли в картине «Рекламная пауза». Первой серьезной работой Космачевой стал сериал «Провинциалки», после съемок в котором она получила главную роль в мистическом триллере «Фобос. Клуб страха». Известность пришла к актрисе после выхода телесериала «Закрытая школа», где она воплотила на экране образ старшеклассницы Виктории Кузнецовой.

Затем артистка также снялась в фильме «Мамы» и сериалах «Корабль», «Скалолазка», «Зорге» и «Двойник». Всего в фильмографии Космачевой около 30 работ. В 2022 году она приняла участие в программе «Песни от всей души».

Что известно о личной жизни Татьяны Космачевой

Во время съемок в сериале «Закрытая школа» ходили слухи о романах актрисы с коллегами Павлом Прилучным, Игорем Юртаевым и Алексеем Коряковым, однако артистка никогда не подтверждала их.

В 2014 году актрису заметили в обществе бывшего супруга коллеги Яны Поплавской режиссера Сергея Гинзбурга. Пара отдыхала на вечеринке The Hollywood Reporter, которая состоялась в рамках Московского международного кинофестиваля, но комментариев о своих отношениях они не давали.

На настоящий момент семейный статус актрисы неизвестен, она не раскрывает подробностей личной жизни. При этом актриса признавалась, что задумывается о материнстве.

«Начинаю иногда этим интересоваться. Но при этом понимаю, когда и что нужно делать. Сейчас я с полной самоотдачей занимаюсь своей карьерой, получаю от этого колоссальное удовольствие и, наверное, не смогла бы в полной мере его ощущать, если бы у меня были обязанности перед семьей. Но все еще будет», — говорила она.

Фото: Любимов Андрей/Агентство «Москва» Татьяна Космачева и Сергей Гинзбург

Чем сейчас занимается Татьяна Космачева

Космачева в 2011 году ушла из театра им. Владимира Маяковского и на настоящий момент сотрудничает с культурным учреждением в качестве приглашенной актрисы, а также гастролирует по России со спектаклем «Жениться нельзя расстаться».

39-летняя артистка живет в Москве и в последние годы практически не снимается в кино, но развивает карьеру модели. В социальных сетях она регулярно публикует кадры со съемок. Космачева также более десяти лет назад начала заниматься благотворительностью. Артистка посещает детские дома и больницы Москвы и других регионов России.

«Благотворительность — это очень важная и серьезная часть моей жизни. Я искренне верю, что, отдавая даже маленькие крупицы этому миру, детям, нуждающимся, мы все вместе наделяем этот мир огромной, мощной силой, счастьем, улыбками и огромной радостью. Это колоссально важно — быть участливыми, сопереживающими этому миру!» — рассказала она.

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