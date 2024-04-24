Стало известно, куда пропала и чем сейчас занимается актриса Наталья Щукина

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Наталья Щукина

Заслуженная артистка России Наталья Щукина продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас?

Чем известна Щукина

Наталья Щукина родилась 12 сентября 1970 года в Барнауле. В пятилетнем возрасте вместе с мамой переехала в Москву.

«Это произошло не по моей воле: в Москву меня перевезла мама, когда мне было пять лет, поэтому в школу я пошла уже там, я выросла в Москве, а в Барнауле бывала только на летних каникулах у бабушки с дедушкой», — вспоминала она.

Училась в «театральной» школе № 123. Когда ей было 10 лет, в школу пришли артисты из театра на Красной Пресне и предложили поступить в театральную студию.

В возрасте 15 лет Щукина дебютировала в кино в фильме «Фотография на память». Далее были картины «Была не была», «Дорогая Елена Сергеевна» и «Интердевочка».

После окончания школы со второго раза поступила в театральное училище. В 1992 году окончила Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина.

Актриса снималась в лентах «Небеса обетованные», «Настя», «Подмосковные вечера», «Приходи на меня посмотреть», «Две женщины», «Будем на ты», «Огни большого города», «Жить дальше», «Память осени», «Отель Элеон», «Консультант», «Гранд», «Ростов», «Смотри как я», «Чебурашка», «Вместе веселее» и других.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Наталья Щукина

Всего в ее фильмографии более 60 работ.

«Мне определенно везло на режиссеров, на партнеров, на роли. Но, безусловно, я сама приложила к этому нечеловеческие усилия. Сказать о своем самом любимом проекте (фильме, спектакле) не смогу… Мое место силы — это всегда мои партнеры. В любой работе я концентрируюсь только на них», — говорила актриса.

С 2011 года Щукина — преподаватель кафедры мастерства Театрального училища имени Б. В. Щукина. С 2022 года — доцент кафедры мастерства актера.

Что известно о личной жизни Щукиной

Наталья Щукина не раскрывает подробностей личной жизни. Известно, что она замужем за своим однокурсником. Сейчас супруг Щукиной отошел от актерской деятельности и занялся бизнесом.

У пары есть дочь Александра.

Чем сейчас занимается Щукина

Наталья Щукина продолжает творческую деятельность. Сейчас она задействована в постановках «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Последний шанс», «Слава. Молодость», «Одноклассники в контакте», «Соперницы», «Ва-Банк» и «Ladies Night. Только для женщин. Версия 2002».

В 2023 году артистка снялась в картинах «Как я встретил ее маму», «Тайм-аут» и «Артист с большой дороги». В скором времени также должны выйти ленты «Наступит лето», «Не видя преград» и «Взрослые» с ее участием.

«Любовь — вот единственный секрет. Она внутри нас, в сердце, в душе… С одной стороны, все сложно, а с другой — все удивительно просто. Я бы сказала так: жизнь не так проста, как она нам кажется, она гораздо проще. Есть мы, есть небольшой отрезок времени, который нам выделен, есть наши близкие, которых мы должны любить и быть с ними рядом. Если нас что-то не устраивает — нужно идти дальше», — говорила Щукина.

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