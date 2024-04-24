Украина, возвращение в кино, жизнь во Франции: где сейчас Анна Димова

Фото: Igor Primak/Global Look Press

Анна Димова

Актриса Анна Димова обрела популярность благодаря съемкам в сериалах «Не родись красивой» и «Папины дочки». Что известно о карьере и личной жизни артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Анна Димова

Артистка родилась 28 сентября 1980 года в Мурманской области, в городе Оленегорске. По линии отца имеет болгарские корни. Она окончила Театральный институт имени Бориса Щукина. После получения диплома Анна Димова начала строить театральную карьеру, она играла на сцене Московского драматического театра им. К. С. Станиславского в спектакле «Мастер и Маргарита».

Актриса дебютировала в кино в 2004 году в роли младшего лейтенанта милиции Мухабад Исмаиловой в сериале «Близнецы». Широкая известность к Анне Димовой пришла после съемок в картине «Не родись красивой», где она сыграла роль секретаря и потомственной гадалки Амуры Буйо. Заметной работой артистки также стала роль учительницы литературы Людмилы Михайловны в ленте «Папины дочки».

Анна Димова также снималась в картинах «Атлантида», «Воронины», «Метод Лавровой» и «Другие». На ее счету около 10 работ в кино.

Фото: Anna Shustova/Global Look Press Анна Димова

Что известно о личной жизни Анны Димовой

Первый раз актриса вышла замуж за ассистента режиссера Леонида Федорова, с которым познакомилась на съемочной площадке сериала «Атлантида». Они официально оформили отношения после двухлетнего романа, однако этот брак окончился разводом.

Сейчас Анна Димова замужем за Павлом Масловым. Они воспитывают сына Гора.

Что известно о жизни Анны Димовой за границей

Артистка после успеха сериалов «Не родись красивой» и «Папины дочки» некоторое время жила во Франции. Там она участвовала в международном музыкальном проекте, пела в группе.

Анна Димова много времени проводит в путешествиях с семьей, из-за этого она длительное время не снималась в кино. В эфире «Детского радио» актриса призналась, что на протяжении шести лет она жила на несколько стран и каждый раз, возвращаясь в Москву, снова уезжала в новые края.

«Мы практически шесть лет находились в путешествии, поэтому я редко находилась в Москве и мало занималась карьерой. Мы ездили повсюду вместе с мужем и сыном, который сейчас учится в первом классе. Зовут его Гор — это дань моей любви египетской мифологии», — рассказала она.

Во время путешествий Анна Димова приезжала и на Украину. В соцсетях артистки остались фотографии из Киева, в подписи к которым она называет этот город «любимым».

Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press Анна Димова

Чем сейчас занимается Анна Димова

В 2023 году, спустя пять лет перерыва в карьере, Анна Димова присоединилась к съемкам сериала «Папины дочки. Новые». Она вновь появилась на экране в образе преподавательницы. Также в 2024 году актриса снялась в продолжении ленты — «Папины дочки. Новые — 2». По словам артистки, ей близка ее героиня.

«Я тоже обожаю поэзию, в этом мы схожи с Людмилой Михайловной. Люблю читать стихи и учить их наизусть. В детстве я очень любила Лермонтова. В этом мы точно близки», — говорила Димова.

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