Эксперт оценил шансы принца Гарри взойти на британский престол Эксперт Газарян: аристократия и олигархи не дадут принцу Гарри занять трон

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Принц Гарри

Британские элиты относятся к принцу Гарри с подозрением, рассказал NEWS.ru политолог, эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян. По его словам, это серьезно снижает шансы сына Карла III когда-либо занять трон, если он вдруг решит за него побороться.

У Гарри ультрапрогрессивные взгляды и позиция, и если он будет претендовать на королевский престол, то может натолкнуться на огромное сопротивление двора и не только. Соединенное Королевство де-факто управляется олигархами и старой аристократией: весь государственный аппарат, политические институты и структуры пронизаны их представителями, и они вряд ли его поддержат, — объяснил эксперт.

Он отметил, что одних только стремлений принца Гарри будет недостаточно, чтобы взойти на престол. К тому же сейчас он лишь пятый в очереди. Перед ним — старший брат принц Уэльский Уильям и трое его детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Ранее биограф королевской семьи Великобритании Роберт Джобсон сообщил, что проблемы со здоровьем супруги Уильяма Кейт Миддлтон только скрепили отношения пары. Также принцесса Уэльская возобновила общение с принцем Гарри после того, как публично рассказала о своем онкологическом заболевании.