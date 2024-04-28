Какой сейчас курс доллара в РФ: что с евро, прогнозы на май и конец года

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Центробанк РФ установил на 28 апреля — 2 мая 2024 года официальный курс доллара на уровне 91,7791, а курс евро — на уровне 98,027 рубля. Что будет с российской валютой в мае?

Что ждет российский рубль в мае

Кандидат экономических наук финансовый эксперт Владимир Григорьев заявил, что пока на курсе российской валюты сказывается продление действия указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, но ситуация через некоторое время может существенно измениться.

«В общем-то на рубль благоприятно действуют эти новости, связанные с продлением действия указа о продаже валютной выручки, так как это будет обеспечивать определенный объем поступлений валюты на рынок. Плюс сейчас неплохие цены на нефть. Плюс сейчас как раз период уплаты налогов, когда экспортеры продают валюту для того, чтобы купить рубли и обеспечить налоговые платежи. Все эти факторы в совокупности обеспечивают то, что у нас в последние дни укреплялся рубль по отношению и к доллару, и к евро, и к юаню», — объяснил он в беседе с изданием Lenta.ru.

При этом, например, к середине мая ослабление рубля может вновь возобновиться, потому что стоит учитывать «геополитические риски» и новые санкции, над которыми работают страны Запада, отметил Григорьев.

«Поэтому, наверное, в течение какого-то еще времени будет продолжаться укрепление рубля, но это будет недолго, думаю, что тенденция может преломиться к середине мая. И вряд ли он укрепится больше 91–90,5 рубля за доллар, после этого, возможно, он будет находиться где-то в интервале 91–93 рубля за доллар. Снижение евро возможно где-то до 97,5 и потом тоже будет в интервале 97,5–100», — резюмировал экономист.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах считает, что решение российского правительства о продлении обязательной продажи валютной выручки для российских экспортеров никак не повлияет на курс рубля, потому что такое решение было ожидаемым и заранее заложено в расчеты участников рынка.

Также в беседе с ТАСС эксперт отметил, что продление обязательной выручки экспортерами положительно скажется на снижение инфлюации, и, возможно, ЦБ РФ снизит ключевую ставку

Что ждет рубль к концу 2024 года

Аналитики Минэкономразвития спрогнозировали, что к концу 2024 года доллар будет стоить примерно 97,6 рубля.

«В 2024 году средний годовой курс рубля прогнозируется на уровне 94,7 рубля за доллар США. Ожидаем постепенного ослабления курса по мере решения проблем с платежами и увеличении импорта. В 2025–2027 годах ожидаем постепенное увеличение торгового баланса за счет опережающего роста экспорта, ослабление курса рубля будет происходить с учетом разницы инфляции в России и основных странах-партнерах (инфляционный дифференциал), при этом реальный эффективный курс останется стабильным», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на экспертов ведомства.

По данным ведомств, среднегодовой курс рубля в рамках базового сценария постепенно ослабляется. Отмечается, что в 2025 году валюта будет держаться на уровне до 98,6 рубля за доллар.

При этом Минэкономразвития ожидает, что в 2027 году доллар может быть на уровне в 103,8 рубля.

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