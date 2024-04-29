Нападение на полицейских в Карачаевске: кто погиб, при чем тут Украина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Преступники, которые были сегодня ликвидированы при нападении на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии, могли участвовать в обстреле сотрудников полиции 22 апреля, сообщили в СУ СК России по республике. Какие последние новости об этом известны 29 апреля?

Когда произошло нападение на наряд ДПС в Карачаевске

Минувшей ночью в 00:30 по московскому времени Telegram-канал «112» сообщил, что неизвестные подъехали к посту ДПС в Карачаевске, кинули гранату и открыли стрельбу по сотрудникам полиции.

«Трое боевиков ликвидированы ответным огнем. Сейчас на месте работают силовики, все обстоятельства устанавливаются», — говорилось в публикации.

По данным канала Baza, атаку могли совершить те же преступники, которые напали на сотрудников полиции 21 апреля в районе Нижнего рынка в Карачаевске.

«Атаку, по имеющейся информации, организовали те же боевики, которые расстреляли сотрудников полиции 21 апреля в районе Нижнего рынка в Карачаевске», — сообщали авторы канала.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что рассказали в МВД и Следственном комитете о нападении

В пресс-службе МВД по Карачаево-Черкесской Республике заявили, что вооруженное нападение на наряд ДПС ГИБДД МВД произошло в поселке Мара-Аягъы Карачаевского района Карачаево-Черкесской Республики, в результате погибли двое полицейских, еще четыре человека были ранены.

«Злоумышленники приблизились на автомашине ко временному посту, бросили в сторону полицейских взрывное устройство и открыли огонь из автоматического оружия. Сотрудники полиции открыли ответный огонь по нападавшим, при этом на одном из преступников сработало взрывное устройство. В результате боестолкновения погибли двое прикомандированных сотрудников полиции УМВД России по Курганской области, ранения получили двое сотрудников ДПС ГИБДД МВД по КЧР, сотрудник Росгвардии КЧР и сотрудник УМВД России по Курганской области», — говорилось в сообщении.

В МВД отметили, что все пятеро нападавших были ликвидированы, а пострадавшие сотрудники правоохранительных органов госпитализированы.

В СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике отметили, что по факту нападения на сотрудников ДПС было возбуждено уголовное по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317, п. «а» ч. 3 ст. 222 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов).

«Ликвидированные лица опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции, совершенного 22 апреля текущего года», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов выразил соболезнования семьям погибших силовиков и отметил, что сотрудники правоохранительных органов с честью выполняли свой долг и защищали гражданское население от опасных преступников.

«Выражаю искренние слова соболезнования семьям сотрудников полиции, погибших сегодня ночью в результате вооруженного нападения на пост ДПС в п. Мара-Аягъы КГО. <...> Семьям погибших и раненых сотрудников будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — написал он в своем Telegram-канале.

Фото: kremlin.ru Рашид Темрезов

Кто мог организовать нападение на сотрудников ДПС

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с NEWS.ru предположил, что к нападению на пост ДПС в Карачаево-Черкесской Республике может быть причастна Служба безопасности Украины.

«Северный Кавказ продолжает быть неспокойным регионом, наверное, за исключением Чечни. Потому что жесткое правление Рамзана Кадырова не позволяет преступникам, террористам действовать так, как они действуют в других закавказских республиках. Там всегда были бандитские формирования, а после начала СВО, естественно, СБУ Украины, Главное управление разведки Украины делает все, чтобы реанимировать преступные элементы. Так что мы каждый день должны быть насторожены», — отметил он

Гончаров считает, что подобное может еще повториться, поэтому необходимо разобраться с данной проблемой и ликвидировать всех причастных к данному преступлению.

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