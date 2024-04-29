«112»: один полицейский погиб, четверо ранены при нападении в Карачаевске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщил, что около полуночи к посту ДПС в Карачаевске подъехали неизвестные. Канал утверждает, что они взорвали гранату или самодельное взрывное устройство (СВУ), открыв огонь по полицейским. По данным «112», в ходе столкновения погиб прикомандированный сотрудник, четверо местных полицейских получили ранения. Официальной информации о случившемся пока нет.

Трое боевиков ликвидированы ответным огнем. Сейчас на месте работают силовики, все обстоятельства устанавливаются, — говорится в публикации канала.

Telegram-канал BAZA проинформировал: атаку могли организовать те же боевики, что расстреляли сотрудников полиции 21 апреля в районе Нижнего рынка в Карачаевске. Telegram-канал SHOT ранее сообщал, что наряд из трех правоохранителей обстреляли в Карачаево-Черкесии. По его данным, в республике после случившегося был введен план «Сирена». В публикации говорится, что инцидент произошел поздно вечером около Нижнего рынка.

SHOT отмечал, что в результате нападения заместитель командира взвода и один из его подчиненных погибли на месте. По данным канала, еще один сотрудник с огнестрельными ранениями бедра и спины госпитализирован.

Ранее житель села Амурзет в ЕАО ранил двух полицейских из гладкоствольного ружья, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Уточнялось, что патрульные получили сигнал о хулиганстве и выехали по указанному адресу, после чего злоумышленник переключил свое внимание на них. В результате происшествия стрелявший погиб.