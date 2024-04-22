Telegram-канал SHOT сообщает, что наряд из трех правоохранителей обстреляли в Карачаево-Черкессии. По его данным, в республике после случившегося введен план «Сирена». В публикации отмечается, что инцидент произошел накануне поздно вечером около Нижнего рынка.
Как выяснил канал, полиция объявила в розыск двоих подозреваемых: 35-летнего Руслана Семенова и Марата Бытдаева. Предварительно, пишут авторы канала, они открыли огонь по УАЗу, в котором сидели трое правоохранителей, после чего забрали у тех оружие и скрылись на серебристой Lada Granta.
SHOT отмечает, что в результате нападения заместитель командира взвода и один из его подчиненных погибли на месте. По данным канала, еще один сотрудник с огнестрельными ранениями бедра и спины госпитализирован.
Ранее житель села Амурзет в ЕАО ранил двух полицейских из гладкоствольного ружья, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Уточняется, что патрульные получили сигнал о хулиганстве и выехали по указанному адресу, после чего злоумышленник переключил свое внимание на них. В результате происшествия стрелявший погиб.
В ведомстве уточнили, что полицейских вызвала родственница стрелявшего. По факту произошедшего начата проверка.