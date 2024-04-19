Пьяный мужчина открыл огонь по полицейским из ружья Прокуратура ЕАО: пьяный житель села Амурзет ранил двух полицейских из ружья

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Житель села Амурзет в Еврейской автономной области 1969 года рождения, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из гладкоствольного ружья в сотрудников полиции, сообщили в региональной прокуратуре. Мужчина ранил двоих правоохранителей. Полицейских доставили в больницу, угрозы для их жизни и здоровья нет. В результате происшествия стрелявший погиб.

На вызов приехал экипаж сотрудников полиции в составе трех человек, по которым дебошир открыл огонь с крыльца жилого дома из гладкоствольного ружья, имеющегося при нем. В результате чего двое сотрудников полиции получили ранения и госпитализированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Стрелявший в сотрудников полиции мужчина погиб, — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что полицейских вызвала родственница стрелявшего. На место стрельбы приехала следственно-оперативная группа, а также исполняющий обязанности прокурора Октябрьского района Алан Гецати. По факту произошедшего начата проверка.

Ранее огонь по полицейским открыл 49-летний житель Коммунара в Ленинградской области. Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, Гатчинский городской суд заключил мужчину под стражу, он обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.