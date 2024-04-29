Появились точные данные об убийстве полицейских в Карачаево-Черкесии МВД: двое полицейских погибли в ходе вооруженного нападения в Карачаево-Черкесии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вооруженное нападение на наряд ДПС ГИБДД МВД произошло в поселке Мара Аягъы Карачаевского района Карачаево-Черкесской Республики, в результате погибли двое полицейских, еще четыре человека были ранены, сообщили в пресс-службе республиканского МВД. По данным ведомства, преступники подъехали на автомобиле ВАЗ-2109, пятерых из них ликвидировали на месте.

В результате боестолкновения погибли двое прикомандированных сотрудников полиции УМВД России по Курганской области, ранения получили двое сотрудников ДПС ГИБДД МВД по КЧР, сотрудник Росгвардии КЧР и сотрудник УМВД России по Курганской области, — говорится в публикации.

В МВД отметили, что преступники бросили в сторону полицейских взрывное устройство, после чего открыли огонь из автоматического оружия. В настоящее время на месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа. Там нашли несколько самодельных взрывных устройств, еще одно сдетонировало на одном из нападавших. Возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и о незаконном ношении и хранении оружия и боеприпасов.

Ранее СМИ сообщали, что в Карачаевске неизвестные злоумышленники взорвали гранату и открыли огонь по посту ДПС. Уточнялось, что при нападении погиб прикомандированный сотрудник.