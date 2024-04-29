Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 29 апреля, видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

Панда Катюша

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем авторском Telegram-канале продемонстрировала полутораминутное видео, как панда Катюша ухаживает за собой. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Как Катюша следит за своей внешностью

Акулова опубликовала видеозапись, где панда Катюша лежит на настиле из бревен и ухаживает за собой. Она пытается поточить когти, немного причесаться, чтобы посетители учреждения могли ей любоваться.

«Не так просто ухаживать за собой. То ли переднюю сначала лапку причесать, то ли заднюю. И проверить нужно — достает ли язык кончика носа», — подписала кадры гендиректор Московского зоопарка.

Подписчики Акуловой отметили, что панда уже достаточно выросла и ей пора ухаживать за собой, а не перекладывать всю работу на свою маму Диндин и сотрудников зоопарка.

«Катерина уже немаленькая, и надо учиться приводить себя в порядок, а то так и будет всю работу скидывать на свою маму и киперов. А что потом будет делать, когда ее заберут у нас? Не факт, что в Китае также будут пристально за ней следить, тем более она вырастет до немаленьких размеров к тому времени»;

«Ну Катюша просто звезда. Лежит отдыхает, маникюр себе делает. Настоящая московская девчонка. Умница наша!»

«Надо йогой заняться. Сначала заднюю лапку размять, потом переднюю. А с языком что делать? Тоже надо размять»;

«Спасибо огромное за любовь и заботу о питомцах! Очень интересно узнать и посмотреть, какая здесь кухня и повара? Или для такого зоопарка в каждом отделении своя кухня? И как в зоопарке решается вопрос по отходам жизнедеятельности? Это же великий труд и слаженная работа всех сотрудников! Все питомцы в чистоте!» — писали пользователи Сети.

Почему в Москву привезли именно панд Диндин и Жуи

Акулова в интервью РБК объяснила, что панды в Московском зоопарке находятся не в аренде, как многие думают. Учреждение участвует в научной программе по сохранению и размножению таких редких видов животных, как гигантская панда.

«Нам предлагали на выбор: либо молодая пара, в которой панды не имели отношений с друг другом и поэтому потомство могло не получиться; либо состоявшаяся пара, у которой уже было потомство. Мы никуда не спешили, нам интересно было посмотреть на все возрасты, на становление, и мы выбрали первых, Диндин и Жуи. Когда пришло время их соединять, у нас коллеги из Китая спрашивают: „Вы как хотите, естественно или ЭКО?“ Мы сказали: „Естественно, конечно. Пусть они попробуют“. Нам говорят: „Обычно мы соединяем, если в паре есть хотя бы один опытный“. Диндин сразу все поняла, она была готова и ждала. Сидела в бассейне, отмачивалась», — рассказала она.

По словам руководителя столичного зоопарка, уникальность рождения Катюши заключается в том, что панды могут соединяться всего лишь три дня в году.

«Когда все случилось, мы спрашиваем у китайских коллег: „А как понять, что все прошло эффективно?“ Оказалось, за семь дней до родов панда отказывается от хлеба (имеется в виду специальный panda cake, которым кормят панд). Мы звоним: „Быстрее, отказалась от хлеба, беременна“. И к нам приехал панда-акушер. Это другой уже специалист, у него было до нас 200 родов, там все серьезно», — сообщила Акулова.

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