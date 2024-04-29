Названы возможные организаторы нападения на полицейских в Карачаевске Ветеран «Альфы» Гончаров: СБУ может быть причастна к нападению на наряд полиции

Фото: СБ Украины

К нападению на пост ДПС в поселке Мара Аягъы может быть причастна Служба безопасности Украины, предположил президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. В беседе с NEWS.ru он уточнил, что ГУР делает все для «реанимации» преступности на территории России.

Северный Кавказ продолжает быть неспокойным регионом, наверное, за исключением Чечни. Потому что жесткое правление Рамзана Кадырова не позволяет преступникам, террористам действовать так, как они действуют в других закавказских республиках. Там всегда были бандитские формирования, а после начала СВО, естественно, СБУ Украины, Главное управление разведки Украины делает все, чтобы реанимировать преступные элементы. Так что мы каждый день должны быть насторожены, — считает собеседник.

Гончаров допустил, что произошедшее в Карачаево-Черкесии будет не единичным случаем и акции запугивания продолжатся. По его мнению, Северному Кавказу нужно уделять больше внимания. Чтобы действительно покончить с проблемой, нужно выявлять и уничтожать преступников и организаторов акции, резюмировал собеседник.

Ранее глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сказал, что семьям погибших и раненых в результате нападения на пост ДПС в поселке Мара Аягъы сотрудников полиции будет оказана вся необходимая помощь. Он добавил, что погибшие правоохранители с честью выполняли свой долг и защищали гражданское население от опасных преступников.