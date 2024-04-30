Что сейчас происходит в Харькове после уничтожения телевышки: бегут ли люди

Фото: t.me/synegubov*

В Харькове наблюдается паника и суета после уничтожения телевизионной вышки, рассказал военкор Геннадий Алехин. Что еще известно о ситуации в городе, какие новости выходили сегодня, 30 апреля?

Что известно о ситуации в Харькове

По словам Алехина, ВСУ пытаются крепко огрызаться именно на Харьковском направлении. Украинская армия активно использует учебные центры военных вузов, поскольку в Харькове находились три военных училища. В различных районах Харьковской области по-прежнему существуют учебные центры ВСУ, сейчас они эксплуатируют эти объекты для хранения боеприпасов, а также там проводится обучение теробороны, идет боевое слаживание, отметил эксперт.

«Не случайно с нарастающей силой ВС РФ наносят удары по этим объектам. Эффект виден невооруженным глазом: уничтожаются склады, цеха по ремонту техники, опорные пункты и узлы обороны, которые ВСУ воздвигают на северном и южном участках вокруг города Харькова», — заявил Алехин.

Также он напомнил, что 22 апреля в городе была уничтожена телевизионная вышка. При этом ВС РФ ранее уже ликвидировали подобный объект чуть меньшей мощности в Харьковской области.

Фото: t.me/synegubov*

«Эти телевышки имели не только медийно-информационную составляющую, но и военную. Там были установлены антенны, военные передатчики, связанные с работой РЭБ и ПВО ВСУ. Несмотря на то что местные харьковские власти пытаются доказать все миру, что телевидение в регионе восстановлено, это не правда. В Харькове частично принимается телевизионный сигнал. В области такой сигнал отсутствует», — подчеркнул Алехин.

По информации Алехина, в самом Харькове наблюдается паника и суета, особенно среди местной власти.

«Кое-кто пакует чемоданы. Движение на дорогах, особенно вдоль федеральной трассы Харьков — Киев увеличилось, я не скажу, что идет массовое бегство, но такая тенденция с каждым днем расширяется. Идет продвижение российской армии. Если месяц назад наши подразделения продвигались по 5 км в день, сегодня — на 5–10 км», — резюмировал он.

Что известно о прилетах в Харькове 30 апреля

Сегодня около 10:00 по московскому времени украинские СМИ сообщили, что взрывы произошли в Харькове. В Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

По информации военного эксперта Бориса Рожина, в Харькове было зафиксировано несколько попаданий, повреждены объекты критической инфраструктуры.

«В Харькове снова прилеты. Несколько попаданий. Повреждена различная промышленная инфраструктура», — написал он.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что прилеты были зафиксированы двух районах города.

«Предварительно — два прилета в Киевском и Холодногорском районах. В то же время угроза повторных пусков КАБ по городу еще сохраняется. Будьте осторожны», — пояснил он в своем Telegram-канале.

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