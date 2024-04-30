Часов Яр, Работино, Херсон: хорошие, плохие новости с фронтов СВО 30 апреля

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта СВО, сообщают военкоры Telegram-каналов «Два майора», «Рыбарь» и «Военкор l Z l Лисицын ZOV-TV». Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Бердычей, Нетайлово, Новобахмутовки, Новокалиново, Работино, Соловьево, Уманского, Часова Яра? Какие последние новости известны о ситуации на направлениях спецоперации сегодня, 30 апреля 2024 года?

«Два майора»

По данным Telegram-канала «Два майора», на Херсонском направлении ситуация без изменений, ВСУ планируют создать новые точки напряженности, используя высадки диверсионно-разведывательных групп.

Фото: МО Украины

«На Запорожском фронте продвижение ВС России замедляется из-за сплошного минирования местности дронами „Баба-яга“. Северо-западнее Вербового наши применяют тяжелые огнеметные системы, авиация бьет по скоплению противника у Орехова. В Работино наши продвигаются с тяжелейшими боями вперед, в селе установлен флаг России. Сражение продолжается. На Времевском направлении встречные бои, наши войска постепенно продвигаются к Урожайному. По врагу плотно работает авиация, доставляя ФАБ с УМПК. Южно-Донецкое направление характеризуется продвижением наших войск севернее Новомихайловки широким фронтом. Наши войска выравнивают линию боевого соприкосновения, двигаясь к дороге на Угледар. Продолжается штурм Красногоровки, за сутки есть продвижение ВС России в городской застройке. На Покровском направлении (западнее Авдеевки) ВС России закрепляются в восточной части Нетайлово. Минобороны России сообщило об освобождении Семеновки. На Очеретинском выступе наши войска прорываются с боями к дороге Покровск — Константиновка на северо-запад. Поступают сообщения о бегстве ВСУ из Новокалиново под натиском армии России, идут бои за Керамик», — говорится в публикации канала.

На окраинах Часова Яра за минувшие сутки значимых продвижений ВС РФ не произошло, отметили авторы канала «Два майора».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«Рыбарь»

«На Купянско-Сватовском направлении продолжаются бои в окрестностях Кисловки, половина которой находится под уверенным контролем ВС РФ. При этом противник начал постепенный отвод сил из соседней Котляровки, опасаясь попасть в окружение. На Бахмутском направлении идут позиционные бои на восточной окраине Часова Яра. Южнее продолжаются встречные боестолкновения в районе Красного, а также на участке трассы Т-05-04, ведущей в Константиновку. На Авдеевском направлении ВС РФ значительно продвинулись в западной части Очеретино, взяв под контроль территорию кирпичного завода „Альтком“. На северо-восточной окраине идут бои в жилой застройке. Параллельно завершается штурм позиций ВСУ на западной окраине Соловьево», — сообщает Telegram-канал «Рыбарь»

По информации авторов канала, на Донецком направлении российские войска наступают в Красногоровке с нескольких направлений, а в центре ВС РФ закрепились на пересечении улиц Геологической и Центральной.

Фото: МО РФ

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Евгений Лисицын

По информации военного корреспондента Евгения Лисицына, на Авдеевском направлении ВС РФ успешно продвинулись в западной части Очеретино, контролируя территорию кирпичного завода «Альтком».

«Донецкое направление: российские войска наступают в Красногоровке, установив контроль в центре на пересечении улиц Геологическая и Центральная. Штурмовые группы продвинулись на востоке, заняв значительные позиции на территории ВСУ. Купянско-Сватовское направление: продолжаются бои в окрестностях Кисловки, половина которой под контролем ВС РФ. Начат отвод сил противника из Котляровки из-за опасений попадания в окружение. Бахмутское направление: позиционные бои ведутся на восточной окраине Часова Яра. Южнее Часова Яра происходят встречные боестолкновения в районе Красного и на участке трассы Т-05-04, направленной в Константиновку», — рассказал Лисицын.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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