Магнитные бури сегодня, 30 апреля: что завтра, боли, давление, тошнота

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Вероятность возникновения сильной магнитной бури на Земле сегодня, 30 апреля, составляет всего 5%, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли геомагнитные возмущения завтра?

Что известно о магнитных бурях 30 апреля и 1 мая

По информации ученых, сегодня в течение дня сильных магнитных бурь не прогнозируется.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 5%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 1%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — заявляют специалисты ИКИ РАН.

По данным сервиса my-calend, сильная магнитная буря силой четыре балла ожидается завтра, 1 мая.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 1 мая. Ее сила составит четыре балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе. Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают», — говорится в публикации my-calend.

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Что рекомендуют делать врачи в период геомагнитных ударов

Врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин советует во время магнитных бурь вести здоровый образ жизни и отказаться от физических нагрузок, чтобы организм спокойнее пережил геомагнитные возмущения.

«Самое сложное для организма — это когда его внутренние настройки и настройки внешней среды начинают претерпевать изменения. Если идет магнитная буря и мы еще дополнительно нагружаем сами себя, то наше самочувствие может ухудшиться, мы можем эту бурю сильнее почувствовать», — отметил медик.

По его словам, основная ошибка — это нарушение здорового образа жизни, в том числе употребление алкоголя, курение, эмоциональное истощение и недостаток сна, которые усиливают действие магнитной бури на организм.

Профессор и доктор медицинских наук Рина Заславская в беседе с NEWS.ru рассказала, что здоровый человек может чувствовать себя нормально и не испытывать недомоганий в период магнитных бурь, однако страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно проявить осторожность.

«У человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, учащаются приступы стенокардии либо начинается стенокардия малых напряжений, а также происходят перебои в работе сердца. Могут также начаться подъемы и резкие сбросы кровяного давления», — отметила она.

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