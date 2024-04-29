Погода в Москве 30 апреля и 1 мая: ждать ли жару, снег, дождь, ветер

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин в беседе с NEWS.ru рассказал, что 30 апреля и 1 мая в Москве температура воздуха днем прогреется до плюс 22 градусов. Какая погода будет завтра и послезавтра в российской столице и Санкт-Петербурге?

Погода в Москве во вторник и среду

По словам Ильина, в столице 30 апреля и 1 мая прогнозируется теплая погода, возможны кратковременные дожди.

«30 апреля в Москве и области ожидается совсем хорошая погода без осадков с дневной температурой 19–22 градусов тепла. В среду, 1 мая, появится вероятность небольших кратковременных дождей, они будут носить очаговый характер и не создадут проблем в праздник. Температура воздуха на Первомай в Москве прогнозируется достаточно высокой — воздух может прогреваться до 23 градусов», — сообщил метеоролог.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что с сегодняшнего дня в Москве будет действовать антициклон, который принесет в регион теплую погоду.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«С понедельника, 29 апреля, в Москве погодой будет дирижировать хорошо выраженный антициклон. Его действие продлится до среды включительно. Будет малооблачно, но ночные температуры понизятся до 4–7 градусов. Это связано с остыванием подстилающей поверхности из-за отсутствия „облачного одеяла“, которое предохраняет почву от выхолаживания. Но дневные температуры будут симпатичными при солнечной погоде. В понедельник — около 20 градусов, во вторник — 22–24. В среду, 1 мая, погода в Москве будет комфортной — около 10 градусов ночью и около 20 — днем. По области и в соседних регионах — в диапазоне 18–22 градусов. Это выше нормы на 2–3 градуса. В этот день местами возможны небольшие кратковременные дожди», — пояснил специалист.

Погода в Санкт-Петербурге во вторник и среду

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале рассказал, что 30 апреля ожидаются кратковременные дожди, и температура воздуха в дневные часы будет находиться в районе 15 градусов тепла.

«До 30 апреля продолжится поступление в наш регион теплого воздуха с юго-запада, поэтому дневная температура будет только повышаться. 30 апреля проходящий через Финляндию циклон принесет к нам атмосферный фронт с дождиками, но пройдут они ночью и утром. Днем западный, северо-западный ветер немного охладит воздух, поэтому температура снова понизится до 13–15 градусов тепла. 1 мая в Санкт-Петербурге точно такая же температура воздуха и без осадков. Так что всё в погоде достаточно благоприятно на ближайшие дни», — написал он.

По данным Центра погоды «Фобос», в Петербурге ночью 30 апреля ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха — от плюс 14 до плюс 16 градусов. Давление немного выше нормы. Утром — небольшой дождь. Завтра днем ожидается малооблачная погода, воздух прогреется до плюс 15 градусов. Ветер западный, сильный, порывы до 12 м/с. Давление немного выше нормы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

1 мая на фоне повышенного давления прогнозируется ясная погода. Ночью — от плюс 6 до плюс 8 градусов. Днем — от плюс 13 до плюс 15 градусов. Ветер северо-западный, умеренный.

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