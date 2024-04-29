Дожди, снег и зимние морозы: какая погода ждет россиян на Первомай

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В конце апреля и начале мая относительно теплая погода прогнозируется на юге и в центральной части Европейской России. Жители Урала и северных регионов проведут выходные с морозами и снегом. О том, какой будет температура на майские праздники, рассказал NEWS.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Какая будет температура в Москве и области

В воскресенье, 28 апреля, на смену циклону в Московский регион придет область высокого атмосферного давления, с которым дожди, накрывшие столицу и область в субботу, прекратятся. При этом особой жары не будет — температура прогнозируется в пределах 15–17 градусов.

«В понедельник и вторник, 29–30 апреля, в Москве и области ожидается совсем хорошая погода без осадков с дневной температурой 19–22 градусов тепла. В среду, 1 мая, появится вероятность небольших кратковременных дождей, они будут носить очаговый характер и не создадут проблем на праздник. Температура воздуха на Первомай в Москве прогнозируется достаточно высокой — воздух может прогреваться до 23 градусов», — сообщил Ильин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При этом в четверг, 2 мая, по словам собеседника, на небе появится больше облаков, а вероятность дождей увеличится.

«Температура в столичном регионе возьмет курс на понижение и ожидается в пределах 16–21 градуса. К 3–4 мая воздух может остыть достаточно серьезно — в дневные часы может быть 10 градусов и ниже», — добавил Ильин.

Какая погода ожидается на юге России

В Краснодарском крае и республиках Северного Кавказа 1 мая местами пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура в континентальной части Кубани — 21–26 градусов. На Нижней Волге — в Астрахани — может быть примерно на два градуса выше. На Черноморском побережье Кавказа температура прогнозируется в диапазоне 18–22 градусов. В Крыму будет дождливо и нежарко — 15–20 градусов, отметил Ильин.

В Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ранее заявили, что купальный сезон начнется на курортах Кубани раньше обычного — в середине мая.

«В связи с этим (высокими температурами воздуха. — NEWS.ru) у нас море тоже прогревается, на данный момент температура от 14 до 17 градусов. 17 градусов — это Сочи. На Азовском тоже идет хороший прогрев воды, от 15 до 18 градусов, 18 — в Ейске. Обычно до такой температуры вода прогревается к середине и даже к концу мая. <...> Купальный сезон начнется раньше», — сообщили в ведомстве.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Синоптики подчеркнули, что обычно купальный сезон стартует в июне, когда температура воды достигает 22 градусов. Они отметили, что Черное море прогревается медленнее Азовского. Температура воздуха в Краснодарском крае на этой неделе достигала +34 градусов. При этом 18 апреля в столице региона был побит температурный рекорд 71-летней давности.

Что будет в Петербурге и на северо-западе РФ

Как отмечает Ильин, в Северо-западном федеральном округе 1 мая будет тепло в Калининграде. Столбики термометров будут показывать выше 20 градусов, местами воздух прогреется до +25.

В Псковской и Новгородской областях температура прогнозируется в пределах 13–18 градусов. В Ленинградской области — 8–13, на востоке региона — в районе 5–10 градусов. Достаточно прохладно будет и в Карелии, где температура воздуха ожидается в диапазоне 3–8 градусов.

«Существенных осадков на Первомай в северо-западных субъектах не ожидается, но не исключено, что в южных районах Псковской области, местами в Новгородской, а также в Карелии пройдут незначительные очаговые дожди. В Петербурге, скорее всего, обойдется без осадков», — отметил Ильин.

На Кольском полуострове в начале мая температура воздуха ожидается в районе плюс 1–6 градусов, без осадков. В Архангельской области также не будет дождей. В Ненецком автономном округе возможен снег, температура воздуха будет отрицательной — минус 1–6 градусов в восточных районах, а западнее — около нуля.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К чему готовиться жителям Поволжья и Урала

На юге Приволжского федерального округа — в Самаре, Саратове и Оренбурге — будет «тепло, но не жарко», отмечает Ильин. В этих городах ожидается 18–23 градусов тепла.

Севернее — в Нижегородской области и Татарстане — температура воздуха прогнозируется в диапазоне 14–19 градусов. В Кировской области и Пермском крае достаточно прохладно — 8–12 градусов, в северных районах этих субъектов еще холоднее — до 1–6 градусов выше нуля.

«Основные осадки в Приволжье на 1 мая будут сконцентрированы в междуречье Верхней Волги и Камы — дожди ожидаются в Нижегородской области, Татарстане, а также на юге Кировской области, в Пермском крае и на севере Удмуртии. В степях Оренбургской области ожидаются ветра — порывы могут достигать скорости 11–16 метров в секунду», — отметил синоптик.

В Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени температура воздуха на Первомай прогнозируется в диапазоне 8–13 градусов тепла. В дневные часы будет преимущественно без осадков.

В Ямало-Ненецком автономном округе ожидается зимняя погода с небольшим снегом и морозами до минус 9–12 градусов. В Салехарде температура воздуха опустится до двух градусов ниже нуля. В Ханты-Мансийском автономном округе будет без существенных осадков, температура — от –1 до +4. Для начала мая такая погода — это климатическая норма на севере Урала, отметил Ильин. Он добавил, что на Ямале в это время глубина снежного покрова составляет около 70 сантиметров.

Фото: Илья Московец/URA.RU/ТАСС Повседневная жизнь в Салехарде

Что будет в Сибири и на Дальнем Востоке

Ранее метеоролог Александр Шувалов рассказал NEWS.ru, что в начале мая на юге Западной Сибири ожидается холодная погода. Температурный фон в этом регионе будет на 1–6 градусов ниже климатической нормы. По словам синоптика, Центральная и Восточная Сибирь будут притягивать к себе циклоны. Как отметил собеседник, речь идет о юге Красноярского края, Иркутской области и Алтайском крае.

По прогнозам Шувалова, на юг Хабаровского края, в Амурскую область и в континентальные районы Приморья будет поступать теплый воздух. По его словам, на майские праздники воздух прогреется в этих регионах до 20–22 градусов, что выше нормы. В прибрежных районах Дальнего Востока ожидается другая картина — на тихоокеанском побережье будет «достаточно прохладно».

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