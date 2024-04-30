Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 30 апреля, видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

Панда Катюша

Панда Катюша не торопится выходить в уличный вольер, рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем авторском Telegram-канале. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Почему Катюша не выходит в уличный вольер

Акулова опубликовала минутный ролик, где запечатлена панда Катюша, которая сидит в большом вольере на деревянной лестнице и грызет ветки бамбука, хотя ее мама Диндин уже давно вышла на улицу и питается на свежем воздухе.

«Катюша не спешит в уличный вольер. Пока Диндин наслаждается прекрасной погодой и ест бамбук на свежем воздухе, Катюша поймала лучи солнца на любимой полочке. Солнце, пальма, орошение — и пусть весь мир подождет», — подписала видео руководитель столичного зоосада.

Подписчики Светланы Акуловой в комментариях вспомнили, что Катюша так же с осторожностью выходила в большой вольер, но в итоге ей там понравилось, поэтому скоро она адаптируется и к улице.

«Катюша — сама осторожность. Помню, как Диндин ее чуть ли не силой в большой вольер затаскивала. Сейчас уже понятно, что она девочка большая и сама разберется, когда ей необходимо будет посетить уличный вольер»;

«Ни капли волнения, где мамочка, куда подевалась? Сидит такая вся самостоятельная и независимая с букетиком бамбука. Могла бы выйти и тоже на солнышке погреться, пока в Москве стоит хорошая и теплая погода»;

«Да справиться наша девочка и с уличным вольером. Сейчас немножко освоится там — и потом не захочет обратно возвращаться в закрытое пространство. Катюше просто надо немного времени, и она покажет себя во всей красе»;

«Лапуська наша. Зачем торопиться, еще успеет там нагуляться. Помните, как долго она не решалась в большой вольер перейти, несмотря на все уловки и уговоры мамы. Ждем и набираемся терпения», — писали пользователи Сети.

Когда панд выпустили в уличный вольер

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что с наступлением тепла Катюше из Московского зоопарка открыли доступ в уличный вольер, который заранее был усовершенствован и адаптирован под нужды маленькой панды: сделана горка из бревен, понижен уровень воды в бассейне и настроена система, которая будет поддерживать требуемый уровень температуры и влажности.

«С 8 марта Катюшу увидели больше 400 тысяч человек. Теперь желающие смогут понаблюдать, как она осваивает новую для себя территорию. Уличный вольер заранее модернизировали и адаптировали под нужды маленькой панды. Рекомендации по обустройству дал китайский зоолог, наблюдавший за детенышем в первые месяцы жизни», — отметила она.

По словам Сергуниной, Диндин будет также удобно плескаться в бассейне, потому что за счет достаточно крупного размера водоема и постепенного увеличения глубины в нем будет комфортно.

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