В ДНР сообщили о панике ВСУ при отходе из поселка под Авдеевкой ТАСС: ВСУ в панике покидают поселок Архангельское под Авдеевкой

Фото: МО Украины

Подразделения Вооруженных сил Украины в панике покидают поселок Архангельское под Авдеевкой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Донецкой Народной Республики. По словам собеседника агентства, противник пытается вырыть окопы на подступах к населенному пункту. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Бегут небратья из Архангельского. Спешно, с паникой. Также истерично пытаются окопаться на подступах к нему, — рассказал он.

Источник агентства также отметил, что в районе остаются точечные очаги сопротивления.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия должна поддержать нынешнюю динамику в зоне проведения военной операции, когда с украинской стороны нарастает паника. По его словам, информация об этом приходит из первых рук — в частности, от военных, которые приезжают в отпуск. Представитель Кремля также отметил, что сейчас для России главное — не показать Украине и ее западным союзникам «слабо».

До этого мэр украинского города Харькова Игорь Терехов признал, что у жителей началась настоящая паника, и обратился к ним с призывом отказаться от эвакуации. По его словам, эвакуация населения не планируется, поэтому он также призвал людей не распространять панические настроения.