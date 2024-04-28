«Нарастает паника»: Песков оценил настроения военных ВСУ на фронте Песков: с украинской стороны на фронте нарастает паника

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Россия должна поддержать нынешнюю динамику в зоне проведения военной операции, когда с украинской стороны нарастает паника, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». По его словам, информация об этом приходит из первых рук — в частности, от военных, которые приезжают в отпуск. Фрагменты беседы с представителем Кремля журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

С украинской стороны на фронтах нарастает паника. <...> И эта информация прямо из первых рук: там, с той стороны, растет паника. Нам сейчас очень важно эту динамику поддержать. Очень важно не останавливаться и идти по пути выполнения [задач СВО], — подчеркнул он.

Песков добавил, что Украина и ее западные союзники начнут тестировать Россию «на слабо». По его словам, российской стороне это «слабо» сейчас ни в коем случае нельзя показывать.

Песков ранее заявил, что специальная военная операция рано или поздно завершится успехом для России. По его словам, после окончания конфликта Москве предстоит договариваться со странами Европы для выстраивания взаимоотношений.

До этого представитель Кремля допустил, что увеличение дальнобойности ракет, поставляемых Украине, повлечет расширение буферной зоны для обеспечения безопасности территории России. По словам представителя Кремля, с таким вооружением киевским властям будет только больнее.