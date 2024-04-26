В Кремле раскрыли, чем СВО завершится для России Песков: СВО рано или поздно завершится успехом для России

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Специальная военная операция рано или поздно завершится успехом для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, после окончания конфликта Москве предстоит договариваться со странами Европы для выстраивания взаимоотношений.

Так или иначе отношения придется выстраивать [с европейскими соседями]. Специальная военная операция рано или поздно завершится успехом для нас, — сказал представитель Кремля.

Песков ранее допустил, что увеличение дальнобойности ракет, поставляемых Украине, повлечет расширение буферной зоны для обеспечения безопасности территории России. По словам представителя Кремля, с таким вооружением киевским властям будет только больнее.

До этого Песков констатировал, что США поставляют на Украину вооружения все с большей дальностью поражения. Однако, как считает представитель Кремля, это никак не повлияет на ход СВО и Россия «добьется своего». По его словам, в конечном итоге это только добавит проблем Киеву.

Также представитель Кремля рассказывал, что ситуация в зоне проведения специальной военной операции складывается далеко не благоприятная для Украины. При этом, по его словам, Киев при поддержке Вашингтона должен «воевать до последнего украинца», чтобы обеспечивать прибыль американской военной промышленности.