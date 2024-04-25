В Кремле допустили расширение буферной зоны для безопасности РФ Песков: поставка ВСУ новых ракет может привести к расширению буферной зоны

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Увеличение дальнобойности ракет, поставляемых Украине, повлечет расширение буферной зоны для обеспечения безопасности территории России, привел в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. По словам представителя Кремля, с таким вооружением киевским властям будет только больнее.

Потому что, как сказал [президент РФ Владимир] Путин, если будет увеличиваться дальность вооружений, будет расширяться — как угодно ее называйте — эта санитарная, буферная зона, зона безопасности, которая потребуется для того, чтобы обезопасить нашу территорию, — отметил Песков.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков подчеркнул, что информация о передаче Украине американских дальнобойных ракет ATACMS никогда не была для России секретной. Аналитики в сфере международных отношений не раз предполагали, что сложилась целая система по поддержке Киева, обратил внимание он.

До этого Песков констатировал, что США поставляют на Украину вооружения все с большей дальностью поражения. Однако, как считает представитель Кремля, это никак не повлияет на ход СВО и Россия «добьется своего». По словам Пескова, в конечном итоге это только добавит проблем Киеву.