Власти Харькова заявили о панике в городе Мэр Терехов: у населения Харькова началась настоящая паника

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мэр украинского города Харькова Игорь Терехов признал, что у жителей началась настоящая паника, и обратился к ним с призывом отказаться от эвакуации, сообщает MK.RU со ссылкой на местные информационные ресурсы. По его словам, эвакуация населения не планируется, поэтому он также призвал людей не распространять панические настроения.

Харьковчане уже не впервые сталкиваются с дезинформацией. Сейчас нам очень нужно, чтобы средства массовой информации развенчивали эти фейки. В Харькове нет предпосылок для эвакуации, — сказал Терехов.

Ранее сообщалось, что украинское командование намерено затопить Харьков, подорвав заминированную дамбу. Среди жилых домов в городе подразделения украинских войск размещают тяжелое вооружение, известно несколько случаев подрыва на установленных ВСУ минах. К подрыву в Харьковской области готовы дамбы Печенежского и Травянского водохранилищ. Это повлечет затопление обширных территорий вокруг города.

В то же время спецслужбы Украины охотятся на пытающихся связаться с Россией жителей Харьковской области, рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев. По его словам, люди боятся лишний раз попросить помощи из-за преследования.