Погода в Москве на следующей неделе: столицу может накрыть снегопад

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин сообщил, что следующая неделя в Москве будет прохладной, возможен небольшой снег. Какая погода прогнозируется в российской столице и Санкт-Петербурге с 6 по 12 мая?

Погода в Москве на следующей неделе

По словам Ильина, понедельник, 6 мая, будет одним из самых теплых дней на следующей неделе в Москве. Днем воздух прогреется до 12 градусов. С 7 по 9 мая в российскую столицу придет похолодание. Дневные температуры могут опуститься до 2–7 градусов со знаком плюс. Однако не исключены небольшие прояснения с потеплением до 5–10 градусов.

Также Ильин отметил, что во вторник утром может пройти небольшой снегопад.

«Во вторник по области могут пройти кратковременные дожди, не исключен небольшой снег, особенно в северных районах Московской области. Увидим ли мы снег непосредственно над Москвой? Это вопрос времени. Но предположить мы это можем. Скорее всего, это произойдет в утренние часы во вторник. Возможно, что мы и в среду увидим небольшие снежинки — покружатся так называемые белые мухи. Потеплеет уже только в пятницу. Температура в Москве снова вырастет до 10 градусов. В субботу и воскресенье — уже 10–13 градусов. Температура отстает от нормы на 4–6 градусов», — объяснил синоптик.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 9 мая 2024 года может стать самым холодным днем за последние 25 лет. Термометры опустятся до минус 3 градусов ночью и не превысят плюс 5–10 градусов днем. Возможны кратковременные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

По его словам, именно из-за циклона, который принесет холодный ветер из акватории Карского моря, в российской столице ожидается такое серьезное похолодание. Тишковец отметил, что такой холодной погоды 9 мая в Москве не было уже 25 лет. Последний раз заморозки в этот день были зафиксированы в 1999 году.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Погода в Санкт-Петербурге на следующей неделе

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале рассказал, что в период с 6 по 12 мая в Северной столице будет прохладная погода.

«Основное похолодание ждем на следующей неделе, там и ночью будет в Санкт-Петербурге около 0 градусов и даже отрицательные значения вероятны, и днем не выше плюс 8 градусов. Погоду снова будет определять антициклон, но восточная его часть с северными ветрами. Так что осадков не очень много, но те, что будут, начнут выпадать в виде мокрого снега», — написал он.

Метеоролог заявил, что 9 и 10 мая в Северной столице прогнозируется холодный период, потепления ждать не стоит.

Александр Ильин также обратил внимание, что в Петербурге и Ленинградской области в ночь на 7 мая возможны осадки в виде небольшого снега.

«Во вторник ночью в Питере возможны осадки смешанного характера с небольшим снегом, а днем пройдет небольшой дождь. Среда, четверг — без существенных осадков. Очередные дожди начнутся с пятницы», — подчеркнул специалист.

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