Москвичей предупредили о заморозках и снегопаде Синоптик Ильин заявил о заморозках и небольшом снегопаде в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На следующей неделе в Москве ожидаются заморозки, а во вторник, 7 мая, не исключен небольшой снег, рассказал NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, с 6 по 8 мая ночные температуры будут в районе плюс 1–5, а заморозки стоит ждать ближе к 9 мая. Ильин отметил, что температура воздуха будет отставать от нормы на 4–6 градусов.

В Москве и по области ожидаются заморозки до минус 1 градуса, местами до минус 3 по области. В пятницу, 10 мая, ночь тоже будет холодной, до 0 градусов, местами минус 1 — плюс 1. В субботу и воскресенье, 11 и 12 мая, заморозков не ожидается, ночью температура не будет опускаться ниже плюс 2–4, — сказал Ильин.

Синоптик добавил, что понедельник, 6 мая, станет одним из самых теплых дней на неделе в Москве. Дневная температура ожидается до 10–12 градусов, без осадков, а с 7 по 9 мая будет похолодание. По наихудшему сценарию температура воздуха составит 2–7 градусов, но в период прояснений она поднимется до 5–10. Начиная с пятницы будет потепление до 10 градусов, в субботу и воскресенье — 10–13 градусов. Синоптик добавил, что 9 мая осадков не ожидается, погода преимущественно ясная.

Во вторник по области могут пройти кратковременные дожди, не исключен небольшой снег — особенно в северных районах Московской области. Увидим ли мы снег непосредственно над Москвой? Это вопрос времени. Но предположить мы это можем. Скорее всего, это произойдет в утренние часы во вторник. Возможно, что мы и в среду увидим небольшие снежинки — покружатся так называемые белые мухи, — отметил Ильин.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 9 мая 2024 года станет самым холодным за последние 25 лет. В этот день в столице ожидается облачная погода с прояснениями, порывистый ветер и низкие температуры. Термометры опустятся до минус 3 градусов ночью и не превысят плюс 5–10 градусов днем.