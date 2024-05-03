9 мая станет самым холодным в Москве за последние 25 лет Синоптик Тишковец: 9 мая станет самым холодным в Москве за последние 25 лет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

9 мая 2024 года станет самым холодным за последние 25 лет, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. В этот день в столице ожидается облачная погода с прояснениями, порывистый ветер и низкие температуры. Термометры опустятся до минус трех градусов ночью и не превысят плюс 5-10 градусов днем. Возможны кратковременные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

Тишковец пояснил, что причиной аномально холодной погоды станет циклон, который принесет студеный воздух из акватории Карского моря. Температура воздуха в День Победы будет на 10 градусов ниже нормы. Это явление похоже на показатели конца марта, подчеркнул синоптик.

По словам метеоролога, такой холодной погоды 9 мая в Москве не было уже 25 лет. Последний раз заморозки в этот день были зафиксированы в 1999 году. Рекорд минимальной температуры в Москве за всю историю метеонаблюдений принадлежит 1918 году, когда термометр показал минус 5,6 градуса.

В пятницу, 3 мая, в Екатеринбурге прошел сильный снегопад. Местные жители сфотографировали, как снег крупными хлопьями покрыл землю и газоны. Также сообщается о снежной буре в других городах Свердловской области, таких как Нижний Тагил, Лесной, Красноуральск и Качканар. По словам синоптиков, причиной выпадения осадков стало приближение северного циклона, сформировавшегося на арктическом фронте у побережья Баренцева моря.