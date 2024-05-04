Бахмут, Очеретино, Бердычи: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 4 мая

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Самоходная артиллерийская установка «Гиацинт-С» артиллерийского подразделения ЦВО работает по позициям ВСУ

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта СВО, сообщают военкоры Telegram-каналов WarGonzo, «Два майора» и «Рыбарь». Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Бердычей, Нетайлово, Новобахмутовки, Новокалиново, Работино, Семеновки, Уманского, Часова Яра? Какие последние новости известны о ситуации на направлениях спецоперации сегодня, 4 мая 2024 года?

WarGonzo

«Запорожский фронт. ЛБС без существенных изменений. Продолжаются бои в Работино и северо-западнее Вербового. Донецкий фронт. В Нетайлово — встречные бои. На подступах к Уманскому — аналогично. ЛБС без значительных изменений. В районе Семеновки и Бердычей ВС РФ продолжают отодвигать линию боевого соприкосновения на запад, потихоньку тесня ВСУ в направлении Новоселовки Первой и Новопокровского. Между этими населенными пунктами около пяти километров полей, что может стать проблемой для ВСУ, если украинские войска не успели возвести на этом участке укрепленную линию обороны за то время, что они выиграли, отправляя резервы в Семеновку и Бердычи. В районе Очеретино ВС РФ продолжают развивать наступление на северо-запад в направлении Новоалександровки и на юго-восток в направлении Архангельского, где также есть продвижения российских войск внутри населенного пункта», — говорится в публикации WarGonzo.

По данным проекта WarGonzo, в Часовом Яре продолжаются интенсивные бои на восточной окраине, а также на северном и южном флангах.

«ВС РФ стремятся занять наиболее выгодные позиции, для дальнейшего штурма города. И все это происходит под активную работу артиллерии и авиации ВС РФ», — сообщили авторы Telegram-канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

«Два майора»

По информации Telegram-канала «Два майора», на Запорожском фронте идут встречные боевые действия малых групп пехоты в Работино и северо-западнее Вербового.

«На Времевском выступе ВС России штурмуют Урожайное, в условиях постоянных контратак противника наши подразделения продвинулись вперед на расстояние до 300 метров. Огнем артиллерии и авиации армии России срываются ротации вражеских подразделений. Возобновились боевые действия у Михайловки на Южно-Донецком направлении. ВС России активизировали атаки Парасковиевки. Сообщают об успехах наших подразделений в Красоногоровке в районе огнеупорного завода. На Покровском направлении (западнее Авдеевки) ВС России фланговыми ударами срезают выступы фронта в Первомайского и Архангельского. Расширяется зона контроля на Очеретинском выступе, из Архангельского появились кадры отхода подразделений противника. В Часов Яр противник стягивает подкрепления с иных участков фронта. Пропаганда противника превращает битву за город в очередной символ, т. н. „фортецю“ („крепость“). Идут тяжелые бои. На Купянском направлении продолжается штурм Кисловки нашими войсками», — сообщили источники канала «Два майора».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

«Рыбарь»

Фиксируется продвижение ВС РФ на участке Котляровка — Кисловка, в последней российским силам удалось выйти к окраинам, а ВСУ, по некоторым данным, оттягивают силы из населенного пункта, сообщает «Рыбарь».

«На Бахмутском направлении идут бои в окрестностях Часова Яра. ВС РФ подтягивают фланги и расширяют зону контроля в заказнике „Ступки-Голубовские-2“. К северу от Авдеевки на одноименном направлении ВС РФ смогли существенно продвинуться в районе Новокалиново и Очеретино. На Угледарском направлении российские силы после закрепления в Новомихайловке и окрестностях предприняли разведку боем в направлении Парасковиевки», — говорится в публикации Telegram-канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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