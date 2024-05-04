Алла Пугачева: последние новости 4 мая, помощь Ивлеевой, роман с Михайловым

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева попала под влияние своего супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), а Стас Михайлов рассказал о своих отношениях с Примадонной. Какие известны последние новости о певице на сегодня?

Что певец Данко рассказал о влиянии Галкина на Пугачеву

Певец Данко заявил, что лично знаком с Максимом Галкиным, и считает, что комик оказывает влияние на Аллу Пугачеву.

«Алла Борисовна все-таки старый уже человек. А Галкин ее поработил, потому что он молодой, сильный, энергичный, напористый. И вот он сейчас у руля. Если бы не он, ничего такого мы не увидели. Пугачева просто уехала за мужем и за семьей. Это его позиция», — заявил исполнитель Teleprogramma.pro.

Данко предположил, что критика России Галкиным может быть связана с тем, что позиция знаменитости основана на деньгах.

«Талантливый молодой парень был. Я думаю, что в его сегодняшней позиции все решили деньги», — отметил певец.

В каких сейчас отношениях Пугачева со Стасом Михайловым

Певец Стас Михайлов заявил, что у него нет и никогда не было романа с Аллой Пугачевой. Говоря о ссоре с артисткой, когда он заявил, что все артисты, которые уехали из России, спустя время «на коленях приползут обратно», исполнитель отметил, что не воюет с женщинами.

По словам Михайлова, между ним и Пугачевой произошло недопонимание, и «Бог всем судья». Также он сообщил, что поздравил ее с 75-летним юбилеем и пожелал здоровья.

«У меня нет с Пугачевой никаких отношений. И никогда не было. У меня отношения — только с женой, и они прекрасные», — подчеркнул он.

Что известно о преемнице Пугачевой

Алла Пугачева опубликовала в своих социальных сетях пост, в котором поддержала финалистку музыкального шоу «Голос» на Первом канале Анастасию Садковскую. Исполнительнице не удалось попасть в тройку лучших, но теперь ее называют преемницей Примадонны.

«Какое счастье! Вот она! Настоящая певица! Браво!» — написала о Садковской Пугачева.

Фото: Первый канал Анастасия Садковская

Пользователи Сети также отметили сходство в голосе и внешности юной артистки с Примадонной. Некоторые поклонники Пугачевой отметили, что та рождает новые таланты «в условиях несвободы».

Как песни Пугачевой помогли Ивлеевой после «голой» вечеринки

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева после скандала с «голой» вечеринкой и последующей отменой своих съемок и контрактов четыре месяца сидела дома и пела композицию Аллы Пугачевой «Сильная женщина». Во время первого интервью после вечеринки Ивлеева с грустной улыбкой напела несколько строк из этой песни.

«Крикну, а в ответ тишина, снова я осталась одна. Сильная женщина плачет у окна. Это то, что я пела на протяжении четырех месяцев», — пояснила Ивлеева.

Блогер также призналась, что не держит зла на артистов, которые открестились от нее после скандала. Она отказалась комментировать свое отношение к коллегам и пожелала всем мира.

Что известно об отъезде Агутина из РФ после исповеди Пугачевой

Певец Леонид Агутин улетел из России в Объединенные Арабские Эмираты сразу после того, как народная артистка СССР Алла Пугачева выпустила новую песню-исповедь «Я плачу», автором которой он является.

Новая композиция Пугачевой вышла 14 апреля в преддверии ее 75-летнего юбилея. Агутин стал автором музыки и слов к песне. Трек был написан для Примадонны еще в 2018 году, однако она отказалась выступить с ним на дне рождения артиста из-за проблем со здоровьем. В Дубае исполнитель намерен дать несколько концертов.

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