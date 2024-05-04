Стало известно об отъезде Агутина из России после исповеди Пугачевой Агутин уехал из России на гастроли в ОАЭ после выхода песни Пугачевой «Я плачу»

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Леонид Агутин

Российский певец Леонид Агутин улетел из России в Объединенные Арабские Эмираты сразу после того, как народная артистка СССР Алла Пугачева выпустила новую песню-исповедь «Я плачу», автором к которой он является, сообщает портал «7Дней». В Дубае у музыканта запланировано несколько концертов, один из которых 2 мая посетила модель Виктория Лопырева.

Лучший. Помню концерт Лени в Юбилейном в Сочи очень много лет назад… Тогда он был абсолютно «босоногий мальчик», а я маленькая школьница, которая знала наизусть все его песни, — написала Лопырева в социальных сетях.

Новая композиция Пугачевой вышла 14 апреля в преддверии ее 75-летнего юбилея. Агутин стал автором музыки и слов к песне. Трек был написан для Примадонны еще в 2018 году, однако она отказалась выступить с ней на дне рождения артиста из-за проблем со здоровьем.

Музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что песня «Я плачу» вряд ли станет хитом. При этом, по его словам, новую композицию приятно слушать, в отличие от других работ, выпущенных артисткой за последние годы. Он подчеркнул, что в композиции используются «интересные ходы» и есть композиторская мысль. Как отметил Бабичев, Агутин «патологически» не может писать плохие песни.