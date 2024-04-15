«Не станет хитом»: музыкальный критик оценил новую песню Пугачевой Музыкальный критик Бабичев заявил, что новая песня Пугачевой не станет хитом

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Новая песня певицы Аллы Пугачевой «Я плачу» вряд ли станет хитом, рассказал NEWS.ru музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев. При этом, по его словам, новую композицию приятно слушать, в отличие от других работ, выпущенных артисткой за последние годы.

Композиция написана в жанре духовной христианской музыки, этот стиль очень популярен у афроамериканцев и американцев. И нужно сказать, что Пугачева хорошо и органично звучит в этом жанре. Хотя ее вокальная линия немного «причесана», но это понятно, все-таки певица редко выступает. Да и в таком достопочтенном возрасте, наверное, кто угодно прибегает к хитростям и примочкам, это нормально. Не думаю, что эта песня станет хитом. Но из того, что было выпущено ранее, ее хотя бы приятно слушать, — сказал Бабичев.

По мнению критика, в песне используются «интересные ходы» и есть композиторская мысль. Трек хорошо и качественно записан, что неудивительно, ведь композитором выступил певец Леонид Агутин, считает эксперт.

Новая песня Пугачевой на самом деле была написана еще в 2018 году. Леонид Агутин выступил автором музыки и слов и должен был выступить с этой песней в том же году в дуэте с Пугачевой. Вроде бы тогда она приболела и не смогла приехать на концерт, из-за чего песня просто затерялась. А сейчас нужный момент ее опубликовали. Здесь хотя бы есть какая-то композиторская мысль, интересные ходы. Что неудивительно, зная кто композитор. На мой взгляд, Агутин патологически просто не может делать плохо, — добавил Бабичев.

Народная артистка СССР Алла Пугачева выпустила новую песню в преддверии 75-летнего юбилея. Музыку и слова к композиции под названием «Я плачу» написал певец Леонид Агутин еще пять лет назад. По словам директора артистки Елены Чупраковой, песня доступна к прослушиванию на всех музыкальных платформах.

Ранее сообщалось, что Пугачева планирует организовать банкет на Кипре в честь своего 75-летия 15 апреля. По информации СМИ, на мероприятии будут присутствовать не менее 160 человек. Кого именно пригласили на вечеринку, пока неизвестно. Предположительно, среди гостей будет лидер группы «Цветы» Стас Намин и продюсер Александр Достман.