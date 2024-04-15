Новая песня певицы Аллы Пугачевой «Я плачу» вряд ли станет хитом, рассказал NEWS.ru музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев. При этом, по его словам, новую композицию приятно слушать, в отличие от других работ, выпущенных артисткой за последние годы.
Композиция написана в жанре духовной христианской музыки, этот стиль очень популярен у афроамериканцев и американцев. И нужно сказать, что Пугачева хорошо и органично звучит в этом жанре. Хотя ее вокальная линия немного «причесана», но это понятно, все-таки певица редко выступает. Да и в таком достопочтенном возрасте, наверное, кто угодно прибегает к хитростям и примочкам, это нормально. Не думаю, что эта песня станет хитом. Но из того, что было выпущено ранее, ее хотя бы приятно слушать, — сказал Бабичев.
По мнению критика, в песне используются «интересные ходы» и есть композиторская мысль. Трек хорошо и качественно записан, что неудивительно, ведь композитором выступил певец Леонид Агутин, считает эксперт.
Новая песня Пугачевой на самом деле была написана еще в 2018 году. Леонид Агутин выступил автором музыки и слов и должен был выступить с этой песней в том же году в дуэте с Пугачевой. Вроде бы тогда она приболела и не смогла приехать на концерт, из-за чего песня просто затерялась. А сейчас нужный момент ее опубликовали. Здесь хотя бы есть какая-то композиторская мысль, интересные ходы. Что неудивительно, зная кто композитор. На мой взгляд, Агутин патологически просто не может делать плохо, — добавил Бабичев.
Народная артистка СССР Алла Пугачева выпустила новую песню в преддверии 75-летнего юбилея. Музыку и слова к композиции под названием «Я плачу» написал певец Леонид Агутин еще пять лет назад. По словам директора артистки Елены Чупраковой, песня доступна к прослушиванию на всех музыкальных платформах.
Ранее сообщалось, что Пугачева планирует организовать банкет на Кипре в честь своего 75-летия 15 апреля. По информации СМИ, на мероприятии будут присутствовать не менее 160 человек. Кого именно пригласили на вечеринку, пока неизвестно. Предположительно, среди гостей будет лидер группы «Цветы» Стас Намин и продюсер Александр Достман.