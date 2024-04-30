Васильева, смерть отца, театр Маяковского: как живет Александра Равенских

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Александра Равенских

Заслуженная артистка России Александра Равенских (Ровенских) более 40 лет служит в театре им. Владимира Маяковского. Что известно о карьере и личной жизни актрисы, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Александра Равенских

Александра Равенских родилась 27 декабря в Москве в семье народного артиста СССР Бориса Равенских и театральной актрисы Галины Кирюшиной. Она окончила ГИТИС и в 1981 году была принята на службу в театр им. Вл. Маяковского.

Сразу после получения диплома Александра Равенских дебютировала в кино — сыграла Лену Чугунникову в детективе «Следствие ведут ЗнаТоКи». Затем она около 20 лет не снималась, выстраивая театральную карьеру.

В нулевых актриса начала играть небольшие роли в телесериалах, появившись в лентах «Жизнь, которой не было», «Дурная кровь», «Идеальная жертва», «Дневник свекрови», «Скорая помощь» и других. Также Равенских была ведущей программы «Формула здоровья» на телеканале «Звезда».

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что известно о личной жизни Александры Равенских

Александра Равенских длительное время состояла в отношениях с актером Михаилом Кецлахом, с которым познакомилась в студенческие годы. Однако возлюбленный испытывал проблемы в профессии и рано ушел из жизни.

«Он зашел в тупик, не мог справиться со своими нервами. Уехал в Ленинград, чтобы еще раз показаться в один из театров. Но опять не получилось. Мне позвонили его питерские друзья и сказали, что Миша покончил с собой... На похоронах со мной была мама, она помогала мне справиться с горем. Долгий период я была очень замкнута. Меня спасала профессия», — рассказывала она.

Позднее Равенских вышла замуж за актера Дмитрия Полонского. В этом браке у пары родился сын Дмитрий. Он окончил продюсерский факультет Школы-студии МХАТ, но не стал работать по профессии. Наследник семьи артистов является профессиональным автогонщиком и тренером по экстремальному вождению.

Как Равенских отзывается об актрисе Вере Васильевой

Александра Равенских призналась, что знала о романе своего отца Бориса Равенских с актрисой Верой Васильевой, однако никаких негативных эмоций к ней не испытывала.

«Да, их отношения длились шесть лет. Я очень нежно люблю Веру Кузьминичну, ведь она восхищалась и всю жизнь любила моего отца. Ей было 24, когда он как режиссер пришел в Театр сатиры. Вот она и потеряла голову. Не могу сказать, что я ревновала или обижалась за мою маму, актрису Малого театра Галину Кирюшину, ведь Васильева влюбилась в Мастера!» — заявила актриса «Экспресс-газете».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Вера Васильева

Чем сейчас занимается Александра Равенских

Равенских в 64 года продолжает служить в театре им. Вл. Маяковского. Она выходит на сцену в семи спектаклях. Также артистка является председателем фонда Бориса Равенских и иногда снимается в кино.

В прошлом году с Равенских вышел сериал «Настенька», в апреле 2024 года состоялась премьера ленты «Спасти Анну», где артистка сыграла одну из основных ролей — героиню Веру Ивановну.

«Жив был бы мой отец, моя творческая судьба совсем по-другому бы сложилась. Но лично я не схожу с ума от небольшой востребованности. Просто очень люблю жизнь с ее возможностями. У меня, например, дружная семья и отличная дача, и лучше я проведу время там с близкими», — говорит актриса.

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