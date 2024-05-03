Ивлеева рассказала, как Пугачева помогла ей пережить отмену Ивлеева сообщила, что 4 месяца пела песню Пугачевой «Сильная женщина»

Телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала в интервью на YouTube-канале блогера Андрея Третьякова, что после скандала с «голой вечеринкой» и последующей отменой своих съемок и контрактов, 4 месяца сидела дома и пела композицию Аллы Пугачевой «Сильная женщина». Во время интервью Ивлеева с грустной улыбкой напела несколько строк из популярной песни.

Крикну, а в ответ тишина, снова я осталась одна... Сильная женщина плачет у окна. Это то, что я пела на протяжении четырех месяцев, — пояснила Ивлеева.

Блогер также призналась, что не держит зла на артистов, которые открестились от нее после скандала. Она отказалась комментировать свое отношение к коллегам и пожелала всем мира.

Ранее Ивлеева рассказала, что после начала СВО у нее оборвались связи с украинскими коллегами. Она отметила, что если не занимать определенную позицию в конфликте, то диалог невозможен.



Блогер также сообщила, что она подвергалась гнету с украинской стороны, и добавила, что понимает такое отношение. По ее словам, она старается рассматривать произошедшее с двух сторон.



В интервью Ивлеева также объяснила причину удаления всех публикаций в социальных сетях. Она призналась, что совершила этот шаг под влиянием страха и растерянности. Блогер подчеркнула, что после скандала с «голой» вечеринкой с ней случился настоящий коллапс и «атака по всем категориям».