Храмы, мечта о мире, брак со Старостиным: как живет актриса Ольга Лапшина

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Ольга Лапшина

Актриса Ольга Лапшина сыграла более 100 ролей в российском кино. Наиболее известные ее работы — в картинах «Земский доктор», «Хождение по мукам», «Левиафан». Чем сейчас занимается артистка, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Ольга Лапшина

Ольга Лапшина родилась 6 мая 1962 года в Москве. Окончила заочный курс актерского факультета Российского института театрального искусства. Работала в театре «Современник», центре имени Константина Станиславского и театре «Центр драматургии и режиссуры».

Карьеру в кино Ольга Лапшина начала в 1993 году в фильмах «Сикимоку» и «Витька Шушера и автомобиль». Затем она снялась в эпизодических ролях в лентах «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...», «Богиня: как я полюбила», «Дети Арбата», «Охотники за иконами», «Адъютанты любви».

В 2011 году Лапшина сыграла свою первую главную роль — Галину Неверову в мелодраме «Лжесвидетельница». Затем она снялась в картинах «Хождение по мукам», «Все умрут, а я останусь», «Жить», «Класс коррекции», «Левиафан». В 2023 году она исполнила роль тети Нины в популярном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Всего в ее фильмографии более 140 работ.

Что известно о личной жизни Ольги Лапшиной

Актриса замужем за исполнителем фольклорной музыки Сергеем Старостиным. В программе «Однажды» Ольга Лапшина призналась, что начала романтические отношения с возлюбленным, когда тот был женат на другой женщине. Затем случились две незапланированные беременности, у пары родились дочь Мария и сын Степан.

«Это Божий подарок, Божий промысел. Просто так сложились наши отношения с Сережей Старостиным, так появились эти дети. Мы не были женаты, у него была своя семья. У нас сначала появился сынок, потом появилась дочка. Я родила двоих детей. Это лучше, чем сделать аборт. Время, видимо, было другое, мы больше грешили без оглядки. <...> Я была прихожанкой храма, и батюшка довел нас до законного брака, до венчания. И все это дело закончилось и продолжается счастливо венчанным браком и росписью в загсе», — рассказала Лапшина.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Ольга Лапшина

Чем сейчас занимается Ольга Лапшина

Ольга Лапшина вместе с супругом выступает с концертами в рамках проекта «Семейный ансамбль Сергея Старостина». Они исполняют русские песни и инструментальную музыку.

Артистка часто выступает в храмах. Также в июле прошлого года состоялась ее встреча с российскими военнослужащими в Нижегородской области. Мероприятие было приурочено к православному празднику памяти святых князя Петра и его жены Февронии — Дню семьи, любви и верности.

Лапшина в 61 год продолжает играть на сцене московских театров и снимается в кино. В 2024 году с артисткой выйдут фильмы «Смотри на меня», «Степные боги» и англоязычный фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке».

По словам Ольги Лапшиной, на настоящий момент она, как и философ Кант, мечтает о вечном мире.

«Хочу красиво состариться в обнимку с мужем. Играть то, что нравится. Детям желаю создать счастливые семьи, заниматься любимым делом. А еще желаю им не утратить любви к Родине, ее языку, людям, очень опасная сейчас тема. Мечтаю, чтобы дети свободно ездили по миру и чтобы им всегда хотелось вернуться домой. А еще хочу, чтобы сбылась мечта Канта о вечном мире. Мечта у нас одинаковая», — сказала она «7Дней.ru».

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