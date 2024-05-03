Пугачева назвала свою преемницу. Кто она, что о ней известно?

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева назвала свою преемницу в России. Кто эта артистка, что о ней известно?

Кого Пугачева назвала своей преемницей

3 мая Примадонна опубликовала в своих социальных сетях пост, в котором поддержала финалистку музыкального шоу «Голос» на Первом канале Анастасию Садковскую. Девушке не удалось попасть в тройку лучших.

На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) Примадонна опубликовала скриншот выступления 21-летней конкурсантки и назвала ее настоящей певицей. Во время этапа нокаутов Садковская исполнила песню Пугачевой «Мимоходом», которая вышла в свет в 1996 году.

«Какое счастье! Вот она! Настоящая певица! Браво!» — подписала скриншот Пугачева.

Пользователи Сети также отметили сходство в голосе и внешности юной артистки с Примадонной. Некоторые поклонники Пугачевой отметили, что та рождает новые таланты «в условиях несвободы».

Ранее Примадонна публично поддержала другого финалиста «Голоса» — Георгия Русских. 20-летний музыкант занял второе место в конкурсе по итогам зрительского голосования. Певица опубликовала кадр с его выступления на шоу и написала: «Браво!» В ответ Русских поблагодарил Пугачеву за поддержку.

Фото: Социальные сети Анастасия Садковская

Что известно об Анастасии Садковской

Вокалистка родилась в Белоруссии. В городе Мозыре Садковская окончила школу эстрадного вокала, параллельно участвуя в различных конкурсах. Впоследствии девушка училась и в музыкальном колледже на эстрадно-джазовом отделении, однако высшее образование пока не получила и переехала в Москву.

Как рассказывала сама вокалистка, она играла и выступала прямо на центральных улицах столицы, на Арбате, Кузнецком мосту. Однажды девушка решила, что пора принять участие в шоу «Голос». Во время слепых прослушиваний певица призналась, что хотела бы попасть в команду Антона Беляева. Задуманное вокалисткой свершилось.

Первая волна успеха Садковской наступила после исполнения композиции Natural Blues Моби. В финале она спела дуэтом с наставником Антоном Беляевым Robots и сольный трек «О нем» Ирины Дубцовой.

Кого еще пророчили в преемницы Пугачевой

Народный артист СССР Лев Лещенко на вопрос NEWS.ru о том, кто заменит Примадонну на эстраде, ответил, что лучшей певицей России может стать Полина Гагарина. Главными аргументами своего выбора артист назвал вокальные возможности исполнительницы, ее артистизм и внешние данные. Все это, по его мнению, «в комплексе позволяет ей претендовать на место певицы номер один».

Ларису Долину в качестве возможной преемницы Пугачевой называл музыкальный критик, телеведущий Сергей Соседов. По его мнению, именно она долгие годы «находилась в тени разного рода претенденток на роль королевы», а теперь достойна носить звание лучшей певицы российской сцены.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Соседов

Музыкальный критик Павел Рудченко высказывал мнение, что соперничать с Долиной могла бы Ирина Аллегрова. Но «шальная императрица», по его мнению, «не пользуется теми приемами, которыми пользуется Долина».

Управляющий партнер международного концертного агентства «РУ-КОНЦЕРТ», организатор выступлений звезд шоу-бизнеса в России и на Украине Кирилл Чибисов рассказал, что продюсер украинской певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина мечтала сделать артистку «преемницей трона Примадонны». Целью менеджера было «превратить Лободу в певицу номер один в России», объяснял он.

«Надо отдать должное Нателле. Она гениальный продюсер, поставила себе цель — сделать Лободу певицей номер один в России. Отсюда — тусовки Светы с Пугачевой, исполнение песен Аллы Борисовны на концертах. Чтобы показать некую преемственность: Алла Пугачева вроде как передает свой „трон Примадонны“ Свете», — рассказывал Чибисов.

В 2018 году продюсер фестиваля композитор Игорь Крутой обратил внимание на способности Дарьи Антонюк, занявшей второе место на конкурсе «Новая волна». Он заявил, что она может стать новой Примадонной.

«Она будет либо Пугачевой, либо никем. Ей третьего не дано. У Даши мощная энергетика, прекрасный музыкальный вкус. Сильная она», — заявил Крутой.

Читайте также:

«В красный угол вместо иконы»: что думает народ об интервью Ивлеевой

«Боли пережил много»: как живет звезда «Котовского» Иван Стебунов

Третий ребенок, болезнь, личная жизнь: как живет Ляйсан Утяшева