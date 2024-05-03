Третий ребенок, болезнь, личная жизнь: как живет Ляйсан Утяшева

Фото: АГН «Москва»

Поклонники заподозрили именитую гимнастку Ляйсан Утяшеву в третьей беременности после шутки ее супруга, юмориста Павла Воли, об имени для еще одного наследника. Что известно о планах звезд на третьего ребенка, про какую болезнь недавно говорила Утяшева, как живет спортсменка?

Как супруги назовут третьего ребенка

Шоумен в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщил, что он и Утяшева еще не выбрали имя для третьего ребенка. Супруги уточнили, что позаботятся о том, как назвать малыша, когда тот родится.

«Друзья мои, давайте мы сначала родим, а потом уже представим Зураба миру», — рассказал артист.

Некоторые поклонники на фоне недавних заявлений Утяшевой посчитали, что уже скоро гимнастка порадует подписчиков «беременными» фото.

В апреле Утяшева сообщила, что планирует третьего ребенка. Один из поклонников поинтересовался, когда спортсменка и ее супруг планируют родить еще одного наследника. Гимнастка записала видео, где заявила, что они с мужем работают над этим.

«Друзья, мы на ежедневной основе с Павлом планируем третьего ребенка», — сказала гимнастка.

Звезды познакомились на одном из проектов, но долгое время они были просто друзьями, которые иногда виделись и проводили время вместе без намеков на романтику. Со временем Воля и Утяшева начали встречаться, но не афишировали свои отношения.

Молодых людей сблизила трагедия — в 2012 году в возрасте 47 лет мать спортсменки скончалась от сердечного приступа. Воля поддерживал Утяшеву: узнав о случившемся, шоумен, находившийся в Каннах, сразу же взял билет и вылетел в Москву.

«Я отчетливо понял, что время для встреч, игр и болтовни закончилось сейчас. И если я ее не возьму и не обниму, и не буду ее отпускать, она просто просочится сквозь мои пальцы, потому что у нее наверняка начнется другой период в жизни», — делился Воля в одном из интервью.

В 2012 году юморист сделал спортсменке предложение. Утяшева рассказывала, что это произошло, когда она чистила картошку: Воля встал на колено, протянул девушке коробочку с кольцом и сказал: «Давай поженимся».

Свадьба была скромной, поскольку проходила спустя полгода после похорон матери Утяшевой. Звезды расписались в загсе, а затем отметили праздник в семейном кругу. Недавно Утяшева рассказала, что не брала фамилию супруга, однако недавно приняла решение все же стать Ляйсан Воля.

Что известно о детях Воли и Утяшевой

В 2013 году пара Воля и Утяшева стали родителями сына Роберта, а спустя два года — дочери Софии. На запястье Воли вскоре появились татуировки с именами детей, а на груди — с их лицами. Долгое время пара скрывала наследников, однако со временем они стали показывать их в соцсетях.

«Когда появляются дети, ты становишься слегка другим человеком. Наверное, со стороны это может выглядеть странно: мол, зачем ты наколол их фотки, ты что, можешь забыть, что у тебя есть дети? Но это что-то неудержимое внутри тебя», — говорил Воля.

В интервью Утяшева рассказала, что не забеременела в третий раз из-за нерешительности супруга.

«Если бы Павел Алексеевич вот так же мне сказал, возможно, у нас бы уже было трое детей, а может быть, и больше. Мы на это все „чики-пуки“ потратили лет шесть», — рассказала спортсменка.

Дети пары растут любознательными — Утяшева несколько раз публиковала видео, где дети читают вместо сказок книги о животных и истории России. Роберт уже успел попробовать себя в плавании, футболе и дзюдо, а София любит танцевать.

На какую болезнь жаловалась Утяшева

В марте Утяшева в блоге в Instagram пожаловалась на сильную аллергическую реакцию на лице во время съемок реалити-шоу «Выжить в Самарканде». Утяшева поделилась видео, на котором видно, что ее лицо покрыто пятнами и воспалением. Она предположила, что это — реакция кожи на съемки под палящим солнцем.

«Съемки какой-то уже энный день. Сегодня без тонального крема, сделали очень „активные“ глаза, чтобы в кадре этого было не видно. Аллергия уже чуть лучше. Спасаюсь детским кремом и средством от аллергии. Не понятно: то ли кто-то цапнул, либо... не знаю, что со мной. Возможно, это аллергия на солнце. Какая-то такая реакция», — пояснила Утяшева.

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