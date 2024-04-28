Шоу «Голос», 12-й сезон: кто победил, лучший наставник, финалисты, приз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полина Гагарина

На Первом канале завершился 12-й сезон вокального конкурса «Голос». По итогам зрительского голосования 27 апреля победил 27-летний Богдан Шувалов. Какие подробности известны?

Что известно о финале «Голоса»

За победу в финале боролись Богдан Шувалов (команда Полины Гагариной), Анастасия Садковская (команда Антона Беляева), Алексей Сулима (команда Юлии Zivert) и Георгий Русских (команда Владимира Преснякова).

По итогам зрительского голосования Шувалов набрал 35,4%, опередив Георгия Русских на 2%, а Алексея Сулиму — на 4%.

Лучшим наставником «Голоса-12» стала Полина Гагарина (32%). На втором месте — Владимир Пресняков (31%), на третьем — Антон Беляев (23%), на четвертом — Юлия Зиверт (14%).

Фото: Пресс-служба Первого канала Богдан Шувалов

Что известно о победителе «Голоса»

В суперфинале Богдан Шувалов исполнял композицию «Единственная моя». Гагарина заявила, что проход в финал «Голоса» она обещала ему еще на слепых прослушиваниях.

«Я могла подумать, что с Богданом Шуваловым пойду в финал. Потому что я ему это обещала. Моя фраза на слепых прослушиваниях оказалась судьбоносной, этот конкурс много дал ему и помог раскрываться. Очень хочу, чтобы судьба сложилась так, чтобы было как можно меньше трудностей и было как можно больше побед. Вперед, Богдан», — говорила певица перед финалом.

После победы она поблагодарила Шувалова за возможность быть его наставником.

«Мой голубоглазый победитель. Спасибо за доверие быть твоим наставником и провести тебя до твоей мечты! Я знаю, как тебе это было важно, а для меня это было очень ответственно! Спасибо нашим любимым зрителям за их бесценные голоса! Я верю, что твоя победа станет началом твоего большого пути артиста! Люблю и горжусь всем сердцем! Твоя Барби», — написала певица в соцсетях.

Сам Богдан в микроблоге отметил, что до сих пор не верит в свою победу.

«Я не могу поверить, что это произошло. Спасибо каждому, кто проголосовал за меня! Спасибо моему самому лучшему наставнику — Полине Гагариной. Спасибо шоу „Голос“. Я просто не верю, что, несмотря на все трудности, несмотря на практически отсутствие голоса в финале, узлы и несмыкаемость связок, нам удалось это сделать. Это чудо. Я счастлив», — сообщил музыкант.

Шувалов родился в Санкт-Петербурге в 1997 году. С детства занимался вокалом, пел в хоре, потом солировал в кавер-группе CocoChanel. Он признавался, что «раз шесть» отправлял заявку на «Голос», но у него не получалось пройти в проект.

Богданов за победу получил 1 млн рублей и возможность записать сингл.

Ранее музыкант уже участвовал в различных шоу. В 2016 году он появился в проекте «Х-Фактор». Также Шувалов участвовал в программах «Новая звезда», «Один в один!», «Ну-ка, все вместе!», «Музыкальная интуиция» и других.

Контратенор, которым поет артист, — один из наиболее редких типов певческого голоса. Для него характерен выдающийся диапазон в шесть октав. Помимо вокальной, Шувалов также имеет классическую хореографическую подготовку.

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