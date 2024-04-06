Назван участник «Голоса», которого не пожалела Гагарина и отсеяла с проекта Полина Гагарина выгнала из шоу «Голос» солистку группы «Город 312» Макарову

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полина Гагарина

Певица Полина Гагарина в новом выпуске шоу «Голос» выгнала с проекта свою подопечную Диану Макарову, которая не так давно присоединилась к музыкальному коллективу «Город 312» и стала там солисткой. На этапе нокаутов Макарова выступала в тройке с Инной Евтушенко и Богданом Шуваловым, в пользу которого Гагарина сделала свой выбор.

Самое главное успеть найти те самые золотые слова, которые помогут сделать шаг и прыгнуть к вашей мечте. Мне кажется, что у нас получилось. Но я хочу продолжить дальше с Богданом, — озвучила свое решение Гагарина.

Макарова исполнила хит «Города 312» «Останусь» под аккомпанемент симфонического оркестра. Гагарина аплодировала своей подопечной, но сделав выбор в пользу Шувалова, она попросила остальных конкурсантов не расстраиваться.

Ранее музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что большие артисты не идут на шоу актера и певца Стаса Ярушина «МузLoft» не из-за боязни петь вживую, а потому что проект еще находится на стадии развития. По его мнению, пока на программу приходили либо молодые артисты, либо «сбитые летчики». Рудченко уверен, что как только Ярушин раскрутит свое шоу, к нему пойдут с удовольствием.