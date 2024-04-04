«Не интересно»: продюсер объяснил отсутствие звезд в шоу Ярушина Продюсер Рудченко: большим артистам не интересно шоу Ярушина

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Стас Ярушин

Большие артисты не идут на шоу актера и певца Стаса Ярушина «МузLoft» не из-за боязни петь живьем, а потому что проект еще находится на стадии развития, рассказал NEWS.ru продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко. По его мнению, пока на программу приходили либо молодые артисты, либо «сбитые летчики». Рудченко уверен, что как только Ярушин раскрутит свое шоу, к нему пойдут с удовольствием.

Те несколько выпусков, которые были, это или «сбитые летчики», или только начинающие артисты — Асия, Ирина Ортман. Это не топы на сегодняшний день. Мне кажется, топам не интересно идти на начальную стадию. На сегодняшний момент ему это больше нужно, чем артистам, — сказал Рудченко.

Музыкальный критик напомнил, что подобные шоу должны быть взаимовыгодными как для ведущего, так и приглашенного гостя. По мнению Рудченко, артисты не собираются идти на передачу, за которую не заплатят денег.

Так как за участие в шоу никто платить не собирается, оно должно быть взаимовыгодным. Пока это выгодно только Ярушину. У него неверный вектор. Он оправдывается другой причиной, — добавил Рудченко.

Ранее Ярушин на шоу «Утро.ТНТ» заявил, что многие российские звезды боятся приходить к нему на «МузLoft» и петь живьем. Актер напомнил, что это искренний проект, где не делается искусственное шоу.